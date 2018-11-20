Başsavcı Savran'dan MÜSİAD'a ziyaret

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)'ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Malatya'nın huzur ve kardeşlik şehri olduğunu ifade ederek, istişare ve işbirliği vurgusu yaptı. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ise üç ay önce Malatya'da göreve başladığını anımsatarak, “Malatya için hepimiz değişik açılardan değişik hizmetleri ifa ediyoruz. MUSİAD mensubu arkadaşların da çalışmalarında Malatya için büyük bir katkı sunduklarını düşünüyorum. Çalışma hayatında kendilerine başarılar diliyorum. Bizler de Malatya'ya adalet hizmeti noktasında elimizden geldiğince elimizden gelen hizmetleri yapmaya çalışacağız. Bugün Malatya da hep beraber çalışmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Ekonominin o anlamda ısındığı konusunda hep beraber destek vereceğiz” diye konuştu.