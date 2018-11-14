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Başsavcı Savran'dan Ticaret borsasına ziyaret

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan’a iade-i ziyarette bulundu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan'a iade-i ziyarette bulundu.


Ziyarette konuşan Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan, "Başsavcım bu gün bize iade-i ziyarette bulundu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok yakın zamanda Malatya'da göreve başladılar, şehrimizin huzuru, güvenliği, ülkemizin adaleti için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Malatya güzel ve nezih bir şehir kendisi de kısa bir sürede alıştı bizde kendisine alıştık. Bir doku bütünlüğü olduğunu düşünüyoruz hem şehirle hem kendisiyle ilgili. Bizde Malatya'mıza sivil toplum kuruluşu olarak hizmet etmeye çalışacağız. Tekrar kendisine bu nezaket ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başsavcı Savran ise Özcan'a başarılar dileyerek, “Özellikle çalışma hayatında değişik sektörlerde hizmet üreten birimlerin başında ve temsilcileri olarak bir araya geldik. Malatya'nın ekonomisine, sosyal, kültür ve ticaretine katkılarınız yanında adli olarak da huzuruna katkıda bulunmak adına başkanımın temennilerini bir dua kabul ediyorum elimizde gelen katkıyı sunacağız" diye konuştu.

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