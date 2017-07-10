Başsavcı Yılmaz Başkan Gürkan’a veda ziyaretinde bulundu

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2017 Yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a veda ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhuriyet Başsavcımızı burada görmekten ve kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Başsavcımızın burada yapmış olduğu görev çerçevesi içerisinde biz kendisinden ziyadesiyle memnun kaldık. Kendisi ile yakinen bir mesai işbirliğimiz söz konusuydu. Ben kendilerine Malatya’ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Gideceği yerde yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Başsavcısı Ergül Yılmaz ise, zorlu bir dönemde Malatya’da görev yaptığını belirterek, “Malum 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında burada görevdeydik. Zorlu bir dönem oldu. Çok şükür alnımızın akı ile görevimizi tamamladık. Malatyamıza, devletimize hizmet ettik. Bu tarihten sonra inşallah ülkemizin yine başka güzide şehri olan Denizli’de hizmet edeceğiz. Görev yaptığım süre içerisinde başkanımla sık sık görüştük. İstişarelerimiz olmuştur. Bu süreç içerisinde kurumlar arası diyalog gayet güzeldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.