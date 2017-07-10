Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 18:08

Başsavcı Yılmaz Başkan Gürkan’a veda ziyaretinde bulundu

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Yılmaz Başkan Gürkan’a veda ziyaretinde bulundu

10 Temmuz 2017 18:08


Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2017 Yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a veda ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhuriyet Başsavcımızı burada görmekten ve kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Başsavcımızın burada yapmış olduğu görev çerçevesi içerisinde biz kendisinden ziyadesiyle memnun kaldık. Kendisi ile yakinen bir mesai işbirliğimiz söz konusuydu. Ben kendilerine Malatya’ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Gideceği yerde yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Başsavcısı Ergül Yılmaz ise, zorlu bir dönemde Malatya’da görev yaptığını belirterek, “Malum 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında burada görevdeydik. Zorlu bir dönem oldu. Çok şükür alnımızın akı ile görevimizi tamamladık. Malatyamıza, devletimize hizmet ettik. Bu tarihten sonra inşallah ülkemizin yine başka güzide şehri olan Denizli’de hizmet edeceğiz. Görev yaptığım süre içerisinde başkanımla sık sık görüştük. İstişarelerimiz olmuştur. Bu süreç içerisinde kurumlar arası diyalog gayet güzeldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!