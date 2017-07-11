Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 12:02

Başsavcı Yılmaz’dan baroya veda ziyaretti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2017 Yılı Adli yargı yaz kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ergül Yılmaz, Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret ederek veda etti.

Başsavcı Yılmaz’dan baroya veda ziyaretti

11 Temmuz 2017 12:02


Ziyarette konuşan Başsavcı Ergül Yılmaz, Malatya’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Görev yaptığım süreç içerisinde baromuzla yakın işbirliği içerisinde çalıştık. Güzel bir görev süresi oldu, çok şükür birbirimizi kırmadık, incitmedik yargının tarafları olarak eşgüdüm içinde hizmet etmeye çalıştık, tüm gayemiz adelet ve hukuktu” diye konuştu.


Baro Başkanı Enver Han ise ziyaretten dolayı Yılmaz’a teşekkür ederek, "Malatya”da başarılı 2 yıl geçirdiler, Denizli”de de başarılar diliyoruz hukukun üstünlüğü tesisi için bir hukuk adamı kimliği ile hareket ediyor kendisini tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!