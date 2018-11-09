‘Baştacı projesi ile evde bakım hizmetleri yüzleri güldürüyor

‘Baştacı' projesiyle yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara devletin şefkat elini ulaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Baştacı olan yaşlılarımız, yolumuza ışık tutuyor” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı projelerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, ‘Baştacı' projesiyle hizmete sunduğu Evde Bakım Hizmetiyle Yeşilyurtluların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev ve kişisel bakımları büyük bir titizlikle yapılırken, ihtiyaç sahibi 44 vatandaşa düzenli olarak evde bakım hizmeti ulaştırılıyor. Hizmet verilenler arasında evden dışarıya çıkamayan ya da hasta olan vatandaşlara da saç ve sakal tıraş hizmeti veriliyor.

Yaşlıları kültürel değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olarak gördüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Baştacı' projesi ile kimsesiz, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan 44 vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara hak ettikleri yaşamsal imkânları ulaştırmanın asli görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca mahallesinde ki evinde eşi vefat ettiği için tek başına yaşayan 80 yaşındaki Şadiye İnan'ı ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Şadiye İnan ile sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çınar, büyüklere hürmetin inanç ve kültürel hayatta önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak gerektiğini vurguladı.

Yaşlı vatandaşların engin tecrübelerinden yararlandıklarını ifade eden Çınar, “ Geçmişle günümüz arasında köprü vaziyeti gören yaşlılarımız bizlerden sadece ilgi, sevgi ve saygı bekliyor. Bizler de bu tür ev ziyaretlerini sık sık yaparak yaşlılarımızın tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden faydalanmaya gayret ediyoruz. Şadiye İnan teyzemizde eşi vefat etmesinden sonra yalnız yaşıyor, kendisini ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledik. Bizde onun bir evladıyız, her türlü şart ve durumda yanındayız. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Şadiye teyzemizin ev ve kişisel bakımlarını büyük bir özenle yapmaktadır. Şadiye teyzemiz başta olmak üzere toplumun önemli dinamikleri arasında yer alan yaşlılarımızın her zaman emrindeyiz ve yanlarındayız. Engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren değerli büyüklerimize gereken saygıyı göstermek hepimizin görevidir. Bizim kültürümüzde büyüğe saygı, küçüğe de sevgi ile yaklaşmak vardır. Yaşlılarımıza karşı, sevgi ve saygının muhafaza edilmesi gerekmektedir. ‘Baştacı' projemiz ile de başta yaşlılarımız olmak üzere engelli ve kimsesiz hemşerilerimize hak ettikleri yaşamsal şartları sunmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin ulaştığı evlerden hâyır duası alırsak bizim için yeterli olur” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şadiye İnan ise, “Belediyemizin bu tür hizmetleri gerçekten çok güzel, Allah Başkanımızdan ve çalışanlarından razı olsun. Belediye personelleri evimi temizliyor, ne ihtiyacım varsa görüyorlar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Başkanımızın beni ziyaret etmesinden çok mutlu oldum, Allah işlerine kolaylıklar versin” diye konuştu.

Başkan Çınar, şal, hırka, terlik ve çoraptan oluşan hediye paketini takdim ettiği Şadiye İnan'ın elini öptükten sonra evden ayrıldı.