‘Baştacı’ projesi kapsamında ev ziyareti

Yasemin Polat’ın daveti üzerine ziyarete katılan Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Bakanı Ahmet Çakır’ın eşi Zehra Fatma Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı, İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal’da Mahire Çoşkun ile sohbet edip hal hatır sordular.

Yeşilyurt Belediyesinin ‘Baştacı’ projesiyle 44 yaşlı vatandaşa Evde Bakım Hizmeti ulaştırdığını ifade eden Yasemin Polat, yaşlı vatandaşların geçmiş ile bugün arasında köprü kuran önemli değerler olduğunu, büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakaladığını söyledi.

‘Baştacı’ projesinin bu açıdan önemli ve kıymetli bir hizmet aracı olduğunu sözlerine ekleyen Yasemin Polat, “İlçemizdeki yaşlı ve gündelik işlerini yapmakta zorlanan yaşlılarımıza sağlık ve yardım hizmetlerini ulaştırmak amacıyla başlatılan ‘Baştacı’ projesi çerçevesinde yaşlılarımızın ihtiyaçları gideriliyor, kişisel ve ev bakımlarını yapılıyor. Bizlerde zaman zaman yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek onların ellerini öpüp hâyır dualarını almaya çalışıyoruz. Yaşlılarımız hepimizin onurudur. Hepimizin bir gün yaşlanacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımıza sahip çıkarak, ilgi ve alaka göstermek herkesin öncelikli görevi olmalıdır. Bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza gereken yakınlığı göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız. Bugün Bostanbaşı mahallemizde hayatını sürdüren Mahire Çoşkun teyzemizi evinde ziyaret ettik, kendisiyle çok güzel bir sohbet yaptık, tecrübelerini alma fırsatı yakaladık. Bizleri evinde misafir eden ve çok güzel nasihatlerde bulunan Mahire Çoşkun teyzemize sağlıklı ve huzur dolu yıllar dilerim. Bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Yasemin Polat, sağlık sorunları yaşayan 70 yaşındaki Mahire Çoşkun’a geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra yanında getirdiği hediyeleri takdim etti.

Yeşilyurt Belediyesi personelleri tarafından kişisel ve ev bakımının yapıldığını ifade eden Mahire Çoşkun ise, “Bizlerde küçükken yaşlanacağımızı hiç aklımıza getirmezdik ancak zaman akıp geçiyor ve yaşlandık. Yeşilyurt Belediyesinin yaşlılara sahip çıkmak adına yaptığı hizmetleri ise çok beğeniyorum, bizi unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Belediye personelleri evimizi temizliyorlar, ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Beni evimde ziyaret eden Belediye Başkanımızın eşi Yasemin Polat ve diğer misafirlerimize çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.