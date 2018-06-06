Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’dan özel açıklamalar

Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Gürkan, belediye olarak ortaya çıkardıkları projelerle Türkiye’ye rol model olduklarını söyledi. Yeşil Kuşak Projesinin, Millet Bahçesi Projesiyle ortak yürüyeceğini ifade eden Gürkan, “2014 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim tasavvur ettiğimiz şehirlerde yapacağımız parklarda şairler şiirini, edebiyatçılar romanını, sanatçılar sanatını icra edecek, diğer halkımız da gezecek, sportif aktivitelerini yerini getirecek demişti. Bizde bunla hareketle şehirlerimizin hem akciğeri olması, hem de şehirlerin Avrupa’da ki gibi şehir parklarının olması gerekiyordu. Yaptığımız inceleme ve araştırmalarda miladı dolmuş Hürriyet Parkı, zaten eskimişti yenilendi. Atatürk Kız Lisesi’nin depreme dayanıklılık raporu olumsuzdu. Bizim Milli Eğitim Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede ’o okulu başka bir yere taşıyalım’ dedik ve binasını yaptık, taşıdık. Biz bu projeye başlayacağımızda Endüstri Meslek Lisesi’ne Büyükşehrimiz biz başlayacağız dedi verdik. Ancak orada biraz gecikme oldu. İnşallah onu biz alacağız ya da kendileri yapmak durumunda kalacaklar. Stadyum ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Malatya’yı ziyaret ettiğinde biz, kendilerine bu stadyumun Malatya’nın Yeşil Kuşak kapsamında içerisinde değerlendirilmesi noktasında talebimizi iletmiştik. Kendilerinin 2014 yılındaki sözlerine istinaden. O zaman TOKİ Başkanımızda şans eseri o mekandaydı. ‘Ergün bey bu işle ilgilenin’ dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ergün beyle de biz, bu işi götürmeye çalıştık. 2018 açıklamasında da Millet Bahçeleri, Hay Park ve Center Parklar gibi şehrin merkezlerinde büyük parklar oluşturulması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Bahçesi kavramı içinde ifade ettiler. Bizde zaten bu Yeşil Kuşak ile örtüştüğü için Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde Millet Bahçesi olarak tabir ettiğimiz yaklaşık 50 dönüm olan stadyumu da bu işin içine katarak 200 dönümlük bir alanda Yeşil Kuşak Projesi çalışmasına başlamış olduk. Oranın Malatya’nın bir meydanı olması noktasındaki düşüncelerimizi hep ifade ettik. Netice itibariyle oranın meydan olarak Yeşil Kuşak Projesi’nin birleştirilmesi Malatya’ya bir akciğer olacaktır, Malatya’ya nefes aldıracaktır” dedi.

“Bazılarının rahatsız olduklarını biliyorum”

Yaptıkları hizmetlerden ve söylemlerinden bazılarının rahatsız olduğunu da belirten Gürkan, şunları söyledi:

“Biz hep şunu dedik, Malatya’da yapılan bu projeler Türkiye’ye rol model olacak dedik. Bazen biz bunları söylediğimizde bazılarının rahatsız olduklarını biliyorum. Biz bunu ben duyguları içinde algılamıyoruz. Biz bunu Malatya’ya yaparken aynı zamanda Türkiye’ye rol model oluyor. Yine Mahallelilik Projesi en büyük projemiz. Türkiye’ye teşmil edildi mi edildi. İkinci üniversiteyi biz bunu 1999’dan beri gündeme getiriyoruz ve 2004’de onun yerini, mekanını aldık. Ve bugün İkinci Üniversite Malatya’ya ile tanışıyor. Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’ni tıbbi uzmanlarla, şifalı sularla birlikte geleneksel tedaviyi bilimsel anlamda bir yaklaşımla güzel bir mekan üzerinde icra etmemizde bunun bir göstergesi. Dolayısıyla yaptığımız işi millettin derdiyle dertlenip, o zaman Allah size feraset ve bir vizyon veriyor. Cenabı Allah diyor ki ‘Siz düzgün olun Allah size bildiklerinizin yanında bilmediklerinizi de öğretir’ Tevekkül içerisinde olursanız hırsla ve nefisle hareket etmezseniz cenabı Allah nasip eder. Ama her zaman bir şeyi küçümsemek, yok saymak, itibarsızlık haline getirmek istediğin zaman, kendi kendini itibarsız hale getirirsiniz. Buna itirazı olan yaşasın da görsün. Bu tür işlere kimse yeltenmeye kalkmasın, yeltenenlerin sonu itibarsız ve dışlanmaktır, toplumda gezemeyecek duruma gelmişlerdir. Toplumun yararına olan fikirlerde herkes hem fikir olarak gayret göstermelidirler. Nefsiyle değil, gayret ederek, çalışarak bu işlere el atması lazım.”

“Hizmet edenleri ayrı kefeye koyuyor, etmeyenleri ayrı”

Gürkan, seçim endeksli çalışmadıklarını, vatandaşın teveccühünün kendilerini daha çok motive ettiğini de belirterek, “Belediye başkanı veya bir yönetici atandığı dönemin veya seçildiği dönemin değil, ben nasıl yüzyılların, bin yılların yöneticisi olurum vizyonu içerisinde olmalıdır. Ve o vizyon içerisinde olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Çünkü ben damdan düşen biriyim, Arslantepe’yi ayağa kaldırırsınız geçmiş 5 bin yılın belediye başkanı olursunuz, Cafer höyüğü ayağa kaldırırsınız geçmiş 9 bin yılın belediye başkanı olursunuz, Surları ayağa kaldırırsınız geçmiş 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Selçuklu kültürel eserlerini ayağa kaldırırsınız, geçmiş bin yılın belediye başkanı olursunuz. Yeni projeler, üniversite, yeni hizmet binaları yaparsınız gelecek yüz yıların belediye başkanı olursunuz. Onun için sadece seçim endeksli bir çalışma doğru bir çalışma değil. Zaman zaman eleştirilerde oluyor sokağa çıktığın zaman. Ben üç dönem belediye başkanıyım hiç bir vatandaştan oy istemedim, giderim ziyaret ederim. Zaten malumu açıklamanın bir anlamı yok. Bir iş yapmışsanız vatandaş görür ve takdir eder. Eğer siz yalancılıkla ve algı operasyonuyla kendinizi tanıtmaya çalışırsanız, ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’, ileriye gidemezsiniz. Toplumda o teveccühü görüyorum. Bırakın mahalleleri en ücra yerlerde bize ait olmayan yerleşim yerlerine de gitsek, adam bizi tanımıyor ama diyor ki ‘başkanım sizin hizmetlerinizi gördüm veya duydum takdir ettim’ Bu sözler tabi ki sizi motive ediyor. Azim ve kararlılığımızı daha da arttırıyor. Memleketin insanları sizin hizmetlerinizi takdir edince, ayrıca bir şevk geliyor. ‘Müşterisi olmayan mal zaidir’ anlamında. İnsanlarımızda kendisine hizmet edenleri ayrı kefeye koyuyor, kendisine hizmet etmeyenleri de iyi biliyor” diye konuştu.