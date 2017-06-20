Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu kaydeden Gürkan, “Kadir Gecesi, her sene inananların kıymetini yüceltmek için gelir. İslam alemi olarak bu gece, rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerifin kalbi olan mübarek Kadir Gecesine kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir gecelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Yüce Rabbimiz, Kadir Gecesini de bin aydan daha hayırlı kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve ümit kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir” ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesinin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni eden Gürkan, “Bu gece dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu düşünce ve duygularla aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyor; dili, dini, ırkı ne olursa olsun insan ayrımının yapılmadığı, yeryüzünün barış ve esenlik yurduna dönüştüğü huzur dolu bir dünyada Ramazan Bayramına erişmeyi Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” diye konuştu.