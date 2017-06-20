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20 Haziran 2017 17:07

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Uluslararası toplumun, mülteciler için daha cömert ve kabul edici olması gerektiğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

20 Haziran 2017 17:07


Belediye Başkanı Gürkan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İç savaşlar ve doğal afetler nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların her geçen gün arttığını ifade eden Gürkan, Uluslararası toplumu, mülteciler için daha cömert ve kabul edici olmaya davet etti.



Belediye Başkanı Gürkan uluslararası toplumu daha duyarlı olmaya çağırarak, “Çatışmalar, iç savaşlar ve doğal afetler nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı her geçen yıl artıyor. Tarih boyunca yaşanan mülteci sorunu, günümüzün de en önemli insani krizleri arasında yer almayı sürdürüyor. Bugün, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen insanlık dışı zulümler milyonlarca insanı evinden ve yurdundan mahrum bırakmış durumdadır. Malatya’mızda 20 bin civarında mülteci kardeşimize kucak açmış durumdayız. Bu mahrumiyetin giderilmesi ve mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur. Kardeş elimizin mazlumların üzerinde olmaya devam edeceğini belirtiyor, Dünya Mülteciler Günü’nde uluslararası toplumu, mülteciler için daha cömert ve kabul edici olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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