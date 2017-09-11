Uluslararası Kervansaray Buluşmalarında konuşan Başkan Gürkan, Anadolu’nun en önemli kültür sanat etkinliği olan Kervansaray Buluşmaları’na bütün vatandaşları davet etti.

16 Eylül’de başlayacak olan 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Kültür-Sanat-Tarih-Arkeoloji Günleri dolayısıyla basın mensupları ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kervansaray Buluşmalarının önemine ve amacına dikkat çekerek, “Biz 2004 yılında Battalgazi Belediyesi’ne başkan olduktan hemen sonra oradaki kendi haline terk edilmiş tarihi eserlerimiz, kültürel varlıklarımız biran evvel ayağa kalması gerekirdi ve biz bunu üniversitemizle, Battalgazi Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Kervansarayın temizlenmesi ve ilk Kervansaray Buluşmasıyla gerçekleştirdik. Kervansaray Buluşmalarının en önemli amacı, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, devletimizin ilgili ve yetkili organlarını tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmasını sağlamak ve bu eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için bir grup dinamiği oluşturmaktı. Hamdolsun bugün onurla ve gururla ifade edebilirim ki, Battalgazi ilçemizde tarihi eserlerimiz tek tek ayağa kaldırılmış, başta Tarihi Tahtalı Hamam ve Askerlik Şubesi gibi bazı tarihi eserlerimiz de tarihi ve kültürel mirasımıza kazandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Kervansaray Buluşmalarının her anlamda amacına ulaştığını belirten Başkan Gürkan, “Malatya’daki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve gün yüzüne çıkarılması, gelecek kuşaklara aktarılması noktasında Kervansaray Buluşması amacına ulaşılmıştır. Bugün Malatya’daki tarihi eserlerin yüzde 90’ına el atılmıştır. İçinde bulunduğumuz şuandaki mekanda tabiat varlıkları tarafından tescil edilmiş, binyıllık Çınarın olduğu mekandayız. Buralarda kendi haline terk edilmişti. Ama bu Kervansaray Buluşmalarıdır ki mescitler, türbeler, kümbetler, camiiler, medreseler, hanlar, hamamlar ve ağaçların hepsi ayağa kaldırılmıştır. Bununla birlikte bu Kervansaray Buluşmalarıyla Battalgazi’ye tarihi eserlere dikkat çekilmiş ve Türkiye’deki ilk kültür envanteri Battalgazi Belediyesi tarafından yapılmıştır. EXPO 2016 Antalya’da 63 ülke ve 10 büyükşehir belediyesinin katıldığı kültür ve sanat etkinliklerinin yarıştığı stant olgusu içerisinde Battalgazi Belediyesi standı, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Tarih Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. Diğer taraftan kültür evleri noktasında mahalle müzeleri de Türkiye’deki ilk mahalle müzesi olması hasebiyle Türkiye’de uygulama ödül alan bir müze ünvanını almıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, son olarak 9. Kervansaray Buluşmaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek vatandaşları etkinliklere davet etti.