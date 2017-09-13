Dr. Marcella Frangipane ve ekibi ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, Arslantepe’nin dünya ve insanlık tarihi açısında önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2017 yılı kazı çalışmaları için Malatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı ve Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane ve ekibi ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, Arslantepe’nin insanlık tarihi açısında önemine dikkat çekerek, “Arslantepe hem Anadolu medeniyeti açısından, hem insanlık medeniyeti açısından önemli bir merkez. Arslantepe’nin gün yüzüne çıkarılmasında yapılan çalışmalarda önemli katkıları olan Marcella Hanım ve değerli ekibini bu vesile ile teşekkür ediyorum. Tabiri caizse geçmiş insanlık medeniyetini araştırma, gün yüzüne çıkarma ve insanlarla bilgi olarak paylaşma noktasında tabiri caizse iğne ile kuyu kazılıyor. Bu çalışma aynı zamanda sabır ve sebat isteyen bir çalışma. Aynı zamanda titizlik ve bilgi birikimi isteyen bir çalışma. Bütün bu donanımlarla yapılan bu çalışma, ben inanıyorum ki hem dünya insanlık tarihi açısından, hem Anadolu medeniyeti açısından, hem de milletimiz açısından önemli bulgulara ev sahipliği yapacaktır” ifadelerini kullandı. Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı ve Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane ise, Battalgazi Belediyesi’nin verdiği katkıların önemine dikkat çekerek, “Bizim için Battalgazi Belediyesi ve Başkanımızın yardımı çok önemli. Şimdi burada çok rahat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evimiz gibi görüyoruz. Aile gibiyiz. Malatya, Orduzu’ya her sene geliyoruz. Burası bizim evimiz gibi oldu. Çalışmamızı severek yapıyoruz, çok rahatız. Bu şekilde olunca bizlerde daha verimli çalışmamızı sürdürüyoruz. Başkanımıza ve yardımcı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.