Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir” dedi.

Başkan Gürkan mesajında, “Anadolu topraklarının vatan kılınması, milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde, gaza anlayışı en önde gelen değerler arasında yer alır. Ülkemizin bağımsızlığının ilelebet var olacağını, Çanakkale gibi, İstiklal Harbi gibi mücadelelerle tarihin şanlı sayfalarına yazarak, tüm dünyaya göstermiş bir milletiz. Bu vatan toprağının her taşı ve her toprağında, milyonlarca gaza erinin, şehidin ve gazinin kanının bulunduğuna olan inançla, emanete sahip çıkıyoruz. Bu aziz millet,15 Temmuz’daki darbe girişiminde canı pahasına mücadele etmiş, vatanına sahip çıkmış ve yüzlerce şehidi ve gazisiyle, vatan toprağını korumayı başarmıştır. Bu millet, gazi millettir. Bu vatan, şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız. Ben bu vesile ile, Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.