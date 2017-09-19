Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hanımınçiftliği İlkokulu’nda düzenlenen programa katıldı. Başkan Gürkan, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hanımınçiftliği İlkokulu’nda düzenlenen programda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, “Bugün Türkiye genelinde 17 milyon 300 bin küsur öğrenci, bir milyon civarında da öğretmen eğitim öğretim faaliyetlerine başladılar. Ben bu eğitim-öğretim yılının başta Hanımınçiftliği’nde ki bu okulumuza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, Battalgazi ilçemizdeki tüm okullarımıza ve öğretmenlerimize, Malatya ve Türkiye’deki okullarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah 20017-20018 eğitim- öğretim yılı başarılı bir performans ile olur. Öğrencilerimiz hem davranış itibari ile hem öğretim itibari ile hem eğitim itibari ile de hakikaten güzel yetişirler. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu hassasiyeti, bu bilgi birikiminin olduğunu görüyorum. Çocuklarımızı tertipli, temiz formaları içerisinde giyip ilk günde çocukların bu şekilde hazırlanması da sonraki aşamanın daha parlak olacağının en temel göstergesidir” diye konuştu.

Başkan Gürkan, programda son olarak öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.