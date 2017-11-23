Başkan Gürkan, İHH’nın ülke ve dünya çapında yaptığı insani yardımların takdire şayan olduğunu söyledi.

Burada konuşan Başkan Gürkan, İHH’nın yaptığı insani yardımlara dikkat çekerek, “İnsani Yardım Vakfının hakikaten Malatya, ülke bazında ve dünya çapında yaptığı hizmetler takdire şayan hizmetlerdir. Bir sivil toplum örgütü olarak hayır hizmetlerinde önde gitmesi, hayır kuruluşları ile yarışması ve memleketimizde garip, guraba, düşkün, yetim, öksüzlere sahip çıkması, yolda kalanlara, evlerine gidemeyen insanlara, evine yakacak götüremeyenlere, evinde soğukta bekleyen insanlara sıcak elini uzatan İnsani Yardım Vakfının başta Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutluyorum. Bizim belediyecilik anlayışımızda olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Katılımcı belediyeciliğin temel esası da sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, bu tür vakıflar olsun, onlarla yakın istişarelerde bulunarak, hem çözüm noktasında, problemlerine yardımcı olma noktasında, hem de bizim yol haritamızın ve yön pusulamızın belirlenmesi noktasında bize yardımcı oluyorlar. Bu anlamda İnsani Yardım Vakfının Malatya’daki ve Battalgazi’deki çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Yaptığı çalışmalarından dolayı kendilerini ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Ne kadar fazla insanımıza ulaşırlarsa o kadar insanımızın dertlerini ve problemlerini çözmüş oluyorlar. Sadece Malatya ve Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde İnsani Yardım Vakfını görüyoruz. Malatya İnsani Yardım Vakfının çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz Malatya’da bir sıkıntı ve problem yaşadığımızda çok rahat ulaşabildiğimiz yöneticilerimiz var. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da bu yöneticiler içinde önde gelen bir kişi. Biz artık kendisini bir ağabeyimiz olarak görüyoruz. Sıkıntı ve problemlerimiz olduğunda kendisi bir telefon kadar yakınımızda. Aynı ailenin fertleri olduğumuzu bize her fırsatta hissettiriyor. Bu iletişim kanallarını bize çok rahat açan bir başkan. O rahatlığı gördüğümüz için bizde rahatız. Malatya’daki yetim ve öksüzlerimize ve muhacirlerimize çok rahat ulaşabiliyoruz. Biliyoruz ki tıkandığımız yerde ulaşabileceğimiz büyüklerimiz var. Bu sıcaklığından ve yardımlarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel hizmetlerde her zaman bir arada olmayı diliyoruz” diye konuştu.