Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Saim Güntan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, İnönü Kapalı Çarşı ile ilgili istişarede bulundu. İstişare toplantısına, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Okay Demirhan da katıldı. Burada konuşan Başkan Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı esnafının köklü bir esnaf geleneğinden geldiğini belirterek, “Bizim esnafımız toplumumuzun temel dinamiğidir. Biz esnafımızın imkanlarının, şartlarının, ticari ortamlarının ne kadar iyi olursa memleketimize o kadar daha güzel hizmet edileceği, memleketimizin gelişmesi anlamında, istihdamın genişlemesi anlamında o kadar katkı sağlayacağını biliyoruz. Kapalı Çarşı esnafımızda hakikaten köklü bir esnaf geleneğinden gelen, uzun süreden beri Malatyamızın bu güzel yerinde ticaretini yürüten esnaflarımızdır. Zaman zaman kendi mekân boyutu itibariyle problemlerin yaşandığını biliyorum. Onların çözülmesi noktasında da belediye olarak elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Zaman zaman da Kapalı Çarşı esnafımızı bizzat yerine gidip ziyaret ederek onların dertlerini, sıkıntılarını dinleme noktasında zamanımız el verdiği ölçüde de ona gayret gösteriyoruz. Kapalı Çarşı esnafımız, vatanın, milletin, milli birlik ve beraberliği anlamında tavır gösteren, milletin birliği ve beraberliğinin yanında yer alan, diğer esnaflarımız gibi güzel esnaflarımızdan biridir. Bu mevsim geçiş döneminde de belki ticari faaliyetlerde hafif de yavaşlama olabilir ama hükümetimiz bu son süreç içerisinde özellikle küçük esnafımızın kalkındırılması, faaliyetlerinin geliştirilmesinde yeni ticari paketlerin önümüzdeki zaman içerisinde gündeme gelmesiyle ve mevsimsel açılımla birlikte inşallah esnafımızın daha hareketli, daha imkanları bol olan döneme gireceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu. İnönü Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Saim Güntan ise, İnönü Kapalı Çarşı’da fiyatların yüksek olduğu algısından yakınarak, “Biz Kapalı Çarşı esnafı olarak yeni iş yerlerimizi yenileyerek, çarşımızı yenileyerek Malatya halkımıza ilk günde olduğu gibi yepyeni bir proje ile halkımıza hizmet etmekteyiz. Biz buranın bütün mülkünü satın aldık. Mülk olarak bütün esnafın adına tapu tahsis edilmiştir, yani kiralık dükkan kalmamıştır. Bunu açıklamak istedim. Çünkü bunu halkımız bilsin ki burada kira pahalıdır, burada fiyatlar yüksektir diye böyle bir düşünceleri olabilir. Böyle bir şey yoktur. Herkes mal sahibidir, mülk sahibidir. Onun için Kapalı Çarşı’ya hizmeti esnafımız kendisi yapmakta ve burayı yeni bir görünüme getirmiş durumdadır. Yani gelmeyenlerin, görmeyenlerin gelip görmesini tavsiye ederim. İnşallah buraya dışarıdan gelen misafirleri de buraya getirmelerinde fayda vardır. Onların da görmesinde fayda vardır. Başkanımız sağ olsun her zaman için bize üst tarafta temizlikte, ön tarafta temizlikte olsun, bütün ihtimamı gösteriyorlar. Bizim çarşımızın etrafını pırıl pırıl yapıyorlar. Yani her taraftan faydalarını görüyoruz. Onun için başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim bazı sorunlarımız olduğu zamanda hiç tereddütsüz başkanımıza gelip hemen aktarabiliyoruz. Dertlerimizi suna biliyoruz. Ve bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.