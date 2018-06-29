Bil-Genç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız ve Malatya Şube Başkanı Mehmet Şimşek, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Burada konuşan Bil-Genç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Bil Genç Derneği, bilim irfan, liyakat ve gençlik derneği. 2011 yılında 8 tane üniversite öğrencisinin birlikte platform olarak kuruldu. Kurulduğu günden itibaren Güneydoğu’da önemli işlere imza attı. O süreçte Malatya’da da vardı derneğimiz. 2015 yılında Allah nasip etti ve biz genel başkanlığı aldık. Dernekleşme sürecine girdi. O süreçte biraz daha maliyeti, külfetli olduğu için diğer şubelerimizi kapatıp mobil olarak hizmet vermeye başladık. Faaliyetlere gideceğimiz zaman o illerde bulunan kardeşlerimiz yardımcı oldu. Daha sonra ise 7 bölgede, 7 temsilcilik yapacağız. Onun haricinde ne üye kabulü yapıyoruz ne de temsilcilikler veriyoruz. Üye bazlı arkadaşlarımızdan çok üye kabul etmiyoruz. Vasıflı eleman yetiştirmek için çalışıyoruz. Genel merkezimiz İstanbul Küçükçekmece’de. 13- 30 yaş gurubuna hitap ediyor. Gezi olaylarında sayın Süleyman Soylu’nun arkasında sosyal medya olarak çalıştık. Saha çalışmalarında bulunduk. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere kısmen Avrupa Birliği Bakanlığına proje yazıyoruz. Buradaki başkanımızda istediler nasip oldu şubeyi açtık. Biz bundan sonra elimizden ne gelirse İstanbul’dan destek vereceğiz. Ağabeyler emreder kardeşler yapar. Sizlerin kardeşleri olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, gençlerle istişarede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençliğin önemine dikkat çekti. Başkan Gürkan, “Öncelikle yeni nesil bir gençlik platformu olarak gençlerimizin bir arada olması, onların toplu halde hareket etmesi ve bizleri ziyaret etmesi bizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Ben gençlerimizle oturup sohbet etmekten mutluluk duyan biriyim. Kaldı ki bizim yöneticilik anlayışımızda katılımcı belediyecilik içerisinde özellikle sivil toplum örgütleri olsun, derneklerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız olsun bizim için olmazsa olmazlarımızdır. Bunların görüş ve önerileri bizim yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında önemli katkılar sağladığına inanan biriyim. Bugün Battalgazi Belediyesi Türkiye’nin önünde Türkiye’ye rol model olacak hizmetler yapıyorsa ve bu hizmetleri kısa zamanda yapmışsa ve yapılan hizmetlerin isabet kaydı en üst noktada olmuşsa bunun temelinde katılımcı Belediyecilik anlayışı çerçevesinde tüm sosyal taraflarla iletişimimizden kaynaklanıyor. Gençlerimizin bir dernek ve platformda toplanmaları onların hem davranışlar boyutu itibariyle, hem eğitim formasyon boyutu itibariyle geleceğe hazırlanmaları kendileri açısından önemli olduğu gibi, ülkemiz açısından da önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim geleceğimiz, ikbalimiz gençlerimizdir. Gençlerimiz ne kadar donanımlı olursa, ne kadar eğitimli olursa, ne kadar güzel yetişirse, geleceğimiz o kadar parlak ve aydınlık olur. Özellikle bu son zamanlarda gençlerimizin kötü alışkanlıklarla hem kendilerini, hem de ailelerini ve dolayısıyla memleketlerini rahatsız etmeleri bizleri üzüyor. Bu gençlik platformlarıyla da geçlerimizin hem bir çatı altında toplanması, hem de memleketine, vatanına, milletine yararlı birer birey olması noktasında göstermiş olduğunuz gayret ve çabayı kutluyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Bu faaliyetlerinize çemberi genişleterek devam etmeniz gerekir. Gençlerimizin heyecanları güzel şeylere kanalize etmek hem ülkemiz açısından, hem gençlerin geleceği açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.