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01 Ağustos 2018 18:03

Battalgazi Belediye Meclisi ağustos toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi ağustos toplantısını yaptı

01 Ağustos 2018 18:03


Toplantıda, imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.


Battalgazi Belediye Meclisi, ağustos toplantısını, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında, Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Battalgazi Belediye Meclis toplantısında, daha sonra gündem maddelerine geçildi. Toplantıda, imar ile ilgili 14 gündem maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da İmar Komisyonu’na havale edildi.


Battalgazi Belediye Meclisi, eylül ayı olağan toplantısını 5 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.




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