Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında yaptı.

Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte başladı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Gürkan, Madımak ve Başbağlar katliamına değinerek, katliamlarda ölenlere Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Gürkan, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Allah milletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin. İstikbalini, istiklalini ve ikbalini müreffeh etsin. Ülkemiz, son süreç içerisinde içte ve dışta büyük hadiselerle karşı karşıya. Onun için milli birlik ve beraberliğimize azami derecede dikkat edeceğiz. Farklılıkları zenginlik olarak değerlendireceğiz. Biz farklılıkları ayrılık unsuru olarak gördüğümüz zaman, ülkemizin istikbalinde büyük handikaplar oluşur. Farklı görüş ve düşüncelere hoşgörü ile bakmayı kendimize erdem olarak kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası toplantıya geçildi. Toplantıda ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi.

Toplantıda, son olarak Battalgazi Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde altyapı hizmetlerinde kullanılacak agrega üretimi ve mal alımı işi için kredi kullanılması konusunda Başkan Gürkan’a yetki verilmesi görüşüldü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını 2 Ağustos Çarşamba günü Saat 14.00’da Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.