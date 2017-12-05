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05 Aralık 2017 16:36

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

05 Aralık 2017 16:36

Bu yıl rekor düzeyde asfalt yol yapan Battalgazi Belediyesi, kapsamda Üçbağlar Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.


Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapıldı. Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirterek, “Son zamanlarda bizim Üçbağlar Mahallesi, Sancaktar, Akpınar Mahallelerinde yoğun çalışmalar vardı. Çalışmaların son kısımları bu kısımlar. Sabrettik Başkanımızı fazla sıkıştırmadık. Kendileri bizlere sabredin dediler. 2017 yılının sonlarında asfaltlanmamış hiçbir sokağınız kalmayacak dediler. İşte yılın sonuna 30 gün var başkanım sözlerinde durdu. Bu ara caddemiz kalmıştı. O da bugün yarın biter. Mahallelimiz çok memnun. Çamurdan, mezbelelik halden kurtuldu. Sistem bu şekilde çok güzel çalışıyor. Başkanımızın ufku çok geniş. Bu yüzden asfaltla değil, daha büyük projelerle Başkanımızı bekliyoruz. Zaten en son projesini önceki gün duyduk. Türk Hava Kurumunun yüksek okulunu Battalgazi’ye kazandırıyor. Yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Mahalle esnaflarından Mehmet Bulum ise, Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Kendisinden Allah razı olsun. Güzel bir hizmet yaptılar. Çevre düzenlemesi güzel oldu. Kaldırım ve asfalt çalışmaları güzel oldu. Çalışmalarda bir sıkıntı yok” diye konuştu.




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