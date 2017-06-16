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16 Haziran 2017 17:58

Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında 2 bin 500 kişiye iftar verildi

Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında Ramazan ayı coşkusu devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında 2 bin 500 kişiye iftar verildi

16 Haziran 2017 17:58

Son olarak, Türk Kızılay’ı Malatya Şubesinin katkılarıyla düzenlenen yemekte 2 bin 500 kişi birlikte iftar açtı.


İftar sonrası açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, iftar yemeği veren Kızılay’a teşekkür etti. Gürkan, "Önümüzde idrak edeceğimiz bayramın, bayram tadında, milletçe, ülkece kutlanmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Buradaki iftar soframız gerçekten mağdur, mazlum, ihtiyaç sahipleri ve öğrencilerimizi ağırlıyor. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Allah bütün hayırseverlerimizin hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı. İftar programına katılan Türk Kızılay’ı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ise, insani yardımlara dikkat çekerek, "Milletimizin genetiğinde paylaşma, yardımlaşma ve bir arada olmak var. Elhamdülillah Malatya bunu çok hak eden bir şehrimiz. Ne zaman insani noktada bir adım atılacaksa Türkiye’de ilk öne çıkan illerimizden bir tanesidir” ifadelerini kullandı. Turunç, Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışında yaşanan azalmanın Ramazan Bayramı sonrası yeniden artmasını temenni ederek, “Aslında bağış yapmanın, kan vermenin dinen ve tıbben bir sakıncası yok. Ama tabi Ramazanın kendine has mahmurluğundan dolayı biraz çekiniyorlar. Bizim tabi 24 saat açık kan bölge merkezlerimiz var. Gezici kan araçlarımız var. Buralara iftardan sonra gidilebilir. Şu anda stoklarımızda bir sıkıntı yok. Eminim ki Ramazanda aksayan yardımlar nedeniyle biraz azalan stoklarımız Bayram sonrası yeniden artacaktır” şeklinde konuştu.


Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında verilen iftar yemeğine, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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