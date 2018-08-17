Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif bölgelerinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Bahri Mahallesi’nde de sürdürüyor. Bahri Mahallesi’nde yaklaşık 9 km’lik sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacak olan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Bedri Özman, “Altyapı zaten daha önceden yapılmıştı. Çok güzel şeyler olacak. Sağ olsunlar yollarımızı yaptılar. Yollarımız eskiden toz, toprak, çamurdu. Şimdi o çamurdan kurtulmuş olduk. Yapılan iş her zaman güzeldir. Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” derken Hasan İngün ise, “Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Eskiden kar çamurda çizmeler ile geziyorduk. Şu anda asfaltı gördük. Belediye ilgililerinin hepsine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hatice Kav da, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her yer mis gibi oldu. Eskiden yollarımız çamurdu. Şimdi her yer mis gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Aziz Serçe’de, “Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sokaklarımız dar ve çamurdan çıkamıyorduk. Şimdi tertemiz oldu. Eski yolda eşekler yürüyemiyordu. Şimdi tertemiz oldu. Başkanımızdan çok çok razıyız. Cenab-ı Allah uzun ömürler versin” diye konuştu.