Battalgazi Belediyesi standı yoğun ilgi gördü

İstanbul Yeni Kapı'da yapılan Malatya Tanıtım Günleri'nde Battalgazi Belediyesi'nin standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya'nın insanını, kültürünü ve tarihini daha iyi nasıl tanıtırız, onun gayreti ve çabası içindeyiz” dedi.

Malatya Tanıtım Günleri, İstanbul Yeni Kapı'da ziyaretçilerini ağırlıyor. Malatya tanıtım Günleri kapsamında Battalgazi Belediyesi tarafından açılan stant, Malatya Tanıtım Günleri'ne gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Battalgazi Belediyesi standında Malatya'nın tarihi ve kültürü ağırlıklı olarak tanıtılıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel anlamda zenginliğine dikkat çekerek, “İstanbul'da yapılan Malatya tanıtım günleri ikisi valilik tarafından ikisi de MADEF tarafından yapıldı. Bugünde birlik beraberlik ruhunun yeşerdiği Yeni Kapıda Malatya Tanıtım Günlerine gelen misafirlerimizi ağırlayarak Malatya'nın kültürünü, değerlerini, ürünlerini tanıtma noktasında bütün ilçeler, tüm reyonlar ve stantlar bu gayret ve çaba içerisinde. Malatya ortak paydasında, Malatya'nın insanını, kültürünü ve tarihini daha iyi nasıl tanıtırız, onun gayret ve çabası içindeyiz. Battalgazi Belediyesi'nin diğer stantlardan farkı biz Battalgazi'yi tarif ederken Anadolu'yu anayurt yapan destan şehir ve medeniyetler merkezi olarak tarif ediyoruz. Dolayısıyla medeniyetin başladığı bir yerde bulunan ilçenin tanıtımı da ilçemizin tarihine mütenasip olması gerekiyordu. Burada ki konseptimiz 2016 yılında Antalya EXPO'da 600 metrelik konseptin burada minyatürünü yaptık. Bu stant kültür sanat ödülünü almıştı. Burada da çok ilgi ve alaka görmesi anlamında Malatya'nın tarihi ve kültürünü anlatması anlamında önemli bir görevi ifa ettiği kanaatindeyim. Ulu Cami'nin girişinden, revaklardan, surların burçlarına kadar böyle bir yapı formatının mecz edilerek yapılmış olması, geçmişte Malatya'nın yaşam tarzının, giyim tarzının ne Malatya ürünlerinin milli ürünümüz kayısının hangi aşmalardan geçtiğinin en güzel göstergesi. Battalgazi Musiki Cemiyetimizin de halk türkülerinin icra edilmesi de yoğun bir ilgiyi beraberinde getiriyor. Ben bu konsepti oluşturan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. MADEF ve valiliğimizi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi standını gezen vatandaşlar ise bu tür etkinliklerle memleketlerine olan özlemlerini giderdiklerini belirterek yaptıkları hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediyesine teşekkür ettiler.