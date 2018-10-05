Battalgazi Belediyesi Twitter'da gündeme oturdu

Destan Şehri Battalgazi'yi gündeme taşımak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan kampanya (hashtag) destansehribattalgazi etiketi ile sosyal medyada gündeme oturdu. Günün bazı saatlerinde Battalgazi Belediyesince başlatılan bu kampanyaya İnönü Üniversitesi öğrencileri de destek verdi.

Yapmış olduğu rol model hizmetlerle dikkat çeken Battalgazi Belediyesi son olarak Sosyal Medya kampanyası ile ismini bir kez daha gündeme taşıdı. Destansehribattalgazi hashtagi ile gündeme oturan Battalgazi Belediyesi için binlerce Tweet atılarak paylaşımlar yapıldı. Gerçekleşen bu Sosyal Medya çalışmasına ise Battalgazi Belediye Hizmet Binası önüne gelen İnönü Üniversite öğrencileri de destek verdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan Sosyal Medya kampanyası hakkında bilgi veren Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Kampanya ile belediyemiz hizmetlerini tanıtmayı amaçladık. Türkiyi'ye örnek olacak rol model olacak çalışmalarımız mevcut. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öncülüğünde tüm ekip olarak hizmet etmeye kilitlenmiş durumdayız. Bu kampanya ile Malatya'mızı ve Battalgazi'mizi tanıtmayı hedefliyoruz. Ben ayrıca Ahmet Bayduz Başkanımıza Sosyal Paylaşımlarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Katılımları ile bizlere destek verdiler. Kendileri her zaman yanımızdalar. İnşallah bu kampanyamız Türkiye çapında güzel bir başarı gösterir” ifadelerini kullandı.

Kampanya ile ilgili Battalgazi'yi tanıtmak için hazırlanan bu programa katkı sunmayı hedefleyerek programa katıldıklarını ifade eden Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ise, “Gençlik ve Eğitim Derneği olarak Battalgazi Belediyemizin düzenlemiş olduğu #destanşehribattalgazi konulu kampanyaya katıldık. Üniversiteli genç öğrenci kardeşlerimizle birlikte Battalgazi'mizi, Malatya'mızı tüm ülkemize ve dünyaya tanıtmak için bizlerde buradayız. Poyraz Konağını, Kervansaray'ı, Aslantepe ve daha bir çok tarihi ve turistik yerlerimizi dünyaya tanıtma fırsatı bulduk. Bu anlamda Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum böyle bir paylaşımın ülke gündemine gelmesinden dolayı. Zafer Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden destek vermek için Battalgazi Belediye Binası önünde toplanan İnönü Üniversite öğrencilerinden Oğuz Erdoğan da,”İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisiyim. Battalgazi Belediyesine Twitter üzerinden destek vermek için buradayız. Battalgazi Belediyesinin çalışmalarını beğeniyoruz. Belediyemiz bizlere her konuda destek veriyor. Bizde çalışmalarını beğendiğimiz Battalgazi Belediye'mize destek için buradayız” diye konuştu.

5 Ekim Cuma günü Saat 11:00'da başlayan #destanşehribattalgazi kapmayası Twitter gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Özellikle Battalgazi'de Eski Malatya'daki Tarihi ve Turistlik mekanlar göz doldururken, bu eserler binlerce kişiye tanıtıldı.