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27 Aralık 2016 16:58

Battalgazi Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden yaşatıyor

Battalgazi Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden yaşatıyor

27 Aralık 2016 16:58

Unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden hatırlama ve yaşatma adına Battalgazi Belediyesinin öncülüğünde öğrenciler arası kartpostal gönderme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, gönderilen kartpostallarda birbirinden güzel yeni yıl temennileri yer aldı.
Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi ilçe merkezinde bulunan Atatürk Ortaokulu ve kırsal mahallelerde eğitim veren İTO Şehit Servet Aktaş Ortaokulu ile Alişar Ortaokulu öğrencileri arasında kartpostal gönderme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürü İsmet Sarıgül, Atatürk Ortaokulu Rehber Öğretmeni İbrahim Can, öğretmenlerden Hanım Topçu, Aydın Derin ve Atatürk Ortaokulu 5,6, ve 7. sınıf öğrencileri katıldı. Unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden hatırlama ve yaşatma adına Battalgazi Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen Kartpostal Gönderme etkinliğinde, Battalgazi ilçesinin tarihi değerlerinin yer aldığı kartpostallarda öğrenciler tarafından yeni yıla dair birbirinden güzel temenniler yer aldı. Sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, öğrenciler tarafından gönderilen kartpostalların unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlama adına önemli bir etkinlik olduğu belirtildi. Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Murat Baba, kartpostal gönderdiği öğrenci arkadaşlarına yeni yıl ile ilgili güzel temennilerde bulunduğunu belirterek, “Kardeş okuldaki arkadaşlarımıza mektup gönderdik. Onlara iyi yıllar temennisinde bulunduk. Kendilerini bu yılda iyi hazırlamalarını istedik. Onların düzenli ve derslere çok çalışmalarını istiyoruz. Kardeşlerimizin vatana millete hayırlı bir evlat olmalarını istiyoruz” dedi.
Öğrencilerden Mehmet Elbir ise, “Buraya kardeş okuldaki arkadaşlarımıza mektup yazmaya geldik. Kardeş okulumuz Battalgazi’de bir köy okulu. Mektubu ben o okuldaki tüm arkadaşlarıma yazdım. Vatana millete hayırlı bir evlat olmalarını istiyorum” derken bir diğer öğrenci ise, “Kardeş okula kartlarımızı göndermek için geldik. Yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundum. Vatana millete hayırlı bir birey olmaları için çalışmaları gerektiğini yazdım. Yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Atatürk Ortaokulu Rehber Öğretmeni İbrahim Can’da, “Bugün kardeş okulumuz olan Servet Aktaş Ortaokuluna kart göndermek amaçlı çocuklarımızı getirdik. Onlara birer armağan olarak gönderdik” derken, kartpostal gönderen diğer öğrencilerde, yeni yıl temennisi olarak arkadaşlarına sevgi ve başarı temennisinde bulunduklarını kaydetti.
Son olarak konuşan Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Aydın Derin’de, “Tanımadığımız kardeş sınıfımıza ve kardeş okulumuza kartpostallar yolluyoruz. Onlara iyi dileklerimizi ilettik. Yeni yıllarını kutluyoruz. Bu çalışma çok güzel. İnsanlar arasındaki iletişimi artıyor. Yüzlerini görmediğimiz kişileri tanıyabiliyoruz. Onlara iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu toplumsal bilinci oluşturuyor” diye konuştu.



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