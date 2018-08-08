Battalgazi Belediyesi’nde 08.08.2018 nikah yoğunluğu

08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Nikâh masasına oturan 17 çift, kıyılan nikah sonrası mutluluğa ilk adımlarını atarken, bazı çiftlerin nikahını ise Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.

Battalgazi Belediyesi’ne müracaat eden 17 çift, özel tarih olan 08.08.2018’de nikah masasına oturarak, şahitler huzurunda attıkları imza ile hayatlarını birleştirdiler. Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftler, düzenlenen tören sonrası evlilik tarihine 08.08.2018 yazdırdı. Kimi çiftler özel günlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimisi de 08.08.2018 tarihinin unutulmayacak olmasından dolayı nikahlarını bu özel günde kıydırmak istediklerini dile getirdiler. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu özel günde nikâh kıymak için Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi’ne müracaat eden bir çiftin nikahını kıydı. Çiftlere evlilik cüzdanını veren Başkan Gürkan, ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.