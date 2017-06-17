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17 Haziran 2017 18:03

Battalgazi Belediyesinde iftar coşkusu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi çalışanları, meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesinde iftar coşkusu

17 Haziran 2017 18:03


Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirterek, “Bin kişilik bu aile güzel işler yaptı. Tarihe şerh düşen hizmetler yaptı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Temizlik işlerinde, fen işlerinde, park bahçelerde, zabıta, personel işleri çalışanlarına hangi müdürlüğümüz olursa olsun hepsinin çalışması takdire şayandır. Çay ocağındaki çayı dolduran kişiden, en tepedeki başkan yardımcısından başkana kadar hepsinin çalışması bizim yanımızda kutsaldır, anlamlıdır. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


İftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Abdulvahap Şerefhanlı, Yaşar Karataş, AK Mercan Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Akmercan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.




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