Battalgazi Belediyesi'nden başarılı öğrencilere hediye

Akşemsettin İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin sportif başarılarından dolayı Battalgazi Belediyesi tarafından öğrencilere spor ayakkabısı ve eşofman hediye edildi. Akşemsettin İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Keklikçi, verilen desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Geçen yıl öğrencilerimizin yapmış olduğu Samsun'daki Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu. Basketbolda ise Türkiye ikinci olduk. Masa tenisinde ise Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Yarışmalara hazırlıklarımız sürüyor. Başarılarımızı sürdürmek için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye Şampiyonluğumuz dolayısıyla Battalgazi Belediyemiz çocuklarımıza ayakkabı ve eşofman hediye etmiştir. Bu hediyelerimizi almak için geldik. Bundan sonraki etkinliklerimizde de desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ise, “Samsun'da yapılan şampiyonada ilimizi temsil eden Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerimiz, Malatya olarak yüzümüzü güldürmüş ve Malatya'ya şampiyonluklar getirmişlerdi. Ben bu başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızın bu başarılarını sosyal belediyecilik anlamında başkanımız Selahattin Gürkan'ın hassasiyeti ve yardımları herkes tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda çocuklarımıza destek olmak anlamında hediyelerini verdik. Gerek hocalarımızı gerek öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.