Battalgazi Belediyesinden duygulandıran Babalar Günü etkinliği

Şehit babalarının da katıldığı etkinlikte, yer yer duygusal anlar yaşandı.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında yoğun bir katılım ile yapılan Babalar Günü etkinliği Babalar Gününe özel hazırlanan sinevizyon gösterimi ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tüm babaların babalar gününü kutlayarak, “Babalar Gününü bir güne sığdırmak doğru değildir. Günlerin hepsi babalar günüdür. Günlerin hepsi Anneler Günüdür. Anneler daha duygusaldır. Duygularını ifade ederler. Ancak babalar duygularını hep içlerine atarlar. Baba çınar gibidir gölgesi yeter. Ben bu vesile ile başta şehit babalarımız olmak üzere bütün babalarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fuat Gözeneli’nin asker oğlu Ahmet Gözeneli’den babasına yazdığı mektup okunurken, milli sporcu Fatih Batı’nın kızı Esma Batı ise ‘Benim Özel Babama’ isimli şiirini okudu.

Programda daha sonra İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Şentürk, ‘Günümüz Baba Profili’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Babalar Gününe özel teşekkür plaketi ve hediye takdiminin ardından ‘Hayatımın Anlamı İki Hece Ba-bam’ adlı resim sergisi açılarak gezildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Abdulvahap Şerefhanlı, Nevzat Aslan, Yaşar Karataş, birim müdürleri, şehit babaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.