Battalgazi Belediyesi’nden kadın sığınma evi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sosyal Belediyecilik alanında Battalgazi Belediyesi’nin önemli bir ihtiyacı daha karşılayacağını söyledi.

Battalgazi Belediyesi, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sosyal belediyecilik alanında önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirten Gürkan, “Bugün, yapılacak olan Kadın Sığınma Evi’nde incelemeler yapmak, yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla burada bulunuyoruz. Aşağı- yukarı Kadın Sığınma Evi’nde yapılan çalışmalarda en son aşamaya geldiğini yakinen müşahede ettik. Bu anlamda burada bu çalışmaları yürüten Kültür ve Sosyal İşleri müdürümüz olsun, başkan yardımcılarımız olsun ve ilgili firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında memleketimize, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.