Battalgazi Belediyesinden renkli etkinlik

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Haydi Gel Sen de Resim Yap’ etkinliği gerçekleştirildi. Her yaştan katılımın yoğun olduğu etkinlik esnasında, Güney Osetia Halk Dansları Topluluğu ile Kafkas Yöresel Halkoyunları ekibinin yaptığı gösteri ilgi ile izlendi.

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Haydi Gel Sen de Resim Yap’ etkinliği, 15 Temmuz Millet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Sanatsal faaliyetlere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Haydi Gel Sende Resim Yap’ etkinliğinde, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve Güney Osetia Halk Dansları Topluluğu ile Kafkas Yöresel Halkoyunları ekibi de resim yaptı.

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında önemli etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, “Belediyelerin görevi tabi ki yol yapmak, çöp toplamak, ama çocuklarımızın geleceğini açacak, ufkunu açacak etkinliklerde önemli. Bunu Battalgazi Belediyesi dün de gördük, bugün de gördük, başarı ile yapıyor. Ben sizi kutluyorum. Çok farklı etkinlikler yapılıyor. Özellikle Kervansaray’daki yapılan dünkü etkinlik göğsümüzü kabartıyor, onu da söyleyelim. Malatya için önemli bir kazanım. Önemli bir değer. İnşallah bunların davamı olduğu gibi, unutulan bizim kayısı festivali de Malatya için yapılır. Dünkü o muhteşem defilenin yapıldığı yerde yapılır” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, önemli bir etkinliğin gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Belediye Başkanımızı kutluyorum. Gerçekten başarılı bir çalışma yaptığını görüyoruz. Bu tür etkinlikler önemli. Belki birçok belediyede örnek olabilecek etkinlikler. Bu yüzden kutluyoruz. Malatya’nın geleceği için iyi olur diye düşünüyoruz” dedi.

9. Uluslararası Kervansaray Buluşmalarının dolu dolu geçtiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Hükümet meydanı dediğimiz 15 Temmuz Meydanı’na kadar süren ben binlerce insanın katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Hemen ertesi gün Kervansaray Buluşmaları çerçevesi içerisinde Kervansarayda sergiler, defileler, sempozyumlar ve konferanslarla devam etti. Hemen akabinde atış poligonunda atış yarışmaları, meydanlarda, semtlerde sportif aktiviteler ve sanat gösterileri ile sanat müziği icrası yapıldı” diyerek, önemli kültür, sanat ve spor etkinliklerine imza atıldığını söyledi.

Başkan Gürkan, Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılan etkinliklerde bütün renklerin bir arada olduğunu belirterek, “Özellikle Kervansaray Buluşmasının memleketimizde bütün renkleri bir araya getirmesi hasebiyle bütün siyasi görüşleri, bütün ideolojik farklılıklara rağmen, herkesin burada bir araya gelmesi önemlidir. Milletimizin ve memleketimizin milli beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu dönemde, böyle bir etkinliğin bu şekilde icra edilmesi, aynı zamanda Malatya’da da milli birlik ve beraberliğimize bir imza atılmış olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kervansaray Buluşmasında emeği geçen tüm ekibimizi kutluyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası Güney Osetia Halk Dansları Topluluğu ile Kafkas Yöresel Halkoyunları ekibinin birer gösteri yaptı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda açılan sergiyi gezerek, bilgiler aldı. Burada da konuşan Ağbaba, “Malatya’da böyle bir etkinliğin yapılması Malatya için önemli bir kazanç. Hep aynı şeyleri yapmak yerine çizgi dışına çıkmak adına, Malatya’nın nefes alınması sağlanmış. Bugünde burada bulunan sergiler gelen misafirler olağanüstü güzel şeyler yapmışlar. Hem geçmişin unutulmaması, hem de geleneksel geçmişteki yaşanan olayların yansıtılması önemli. Bu anlamda Battalgazi Belediyesini ve Başkan Selahattin Gürkan’ı kutladığımızı söylemek istiyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile her yaştan yüzlerce vatandaş katıldı.