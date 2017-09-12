Battalgazi Belediyesinden servis şoförlerine eğitim

Seminerde, servis şoförlerinin trafikte uyması gereken kurallar ve sorumluluklar konusunda bilgiler verildi.

Battalgazi Belediyesi, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci servis şoförlerine yönelik düzenlediği seminer, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, öğrenci servis şoförlerine işlerine sahip çıkmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, “Ben açık bir insanım. Arkadaşlar siz işinize ekmeğinize sahip çıkmadığınız zaman kimse sahip çıkmaz. Oturup dışarıda konuşma ile bağırma ile sahibimiz yok deme ile bu iş olmaz. Ekmeğine sahip çıkacaksan, biz size her zaman sahip çıkarız. Her zaman emrinizdeyiz. Milli Eğitim yetkililerimiz burada. Geçen gün Valimiz genişletilmiş bir toplantı yaptılar. Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutanı, Milli Eğitim Müdürü ve sorumlu bütün belediyelerimiz, merkez ilçe belediyelerimiz, okul aile birlikleri herkesin katılımı ile bir toplantı yaptık. Eğer ki bu, bu memlekette sizin için bir Vali bütün toplantıları yapıyorsa, sizde kendi derdinize deva olmuyorsanız, sahip çıkmıyorsanız, biraz düşünmeniz lazım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yapılan toplantının önemine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz günlerde Valimizin Başkanlığında Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanımızı Esnaf odası Başkanımızın ve ilgili belediyelerimizin ve aile birliklerine, servis temsilcilerine kadar herkesin katıldığı ve sorunların masaya yatırıldığı bir toplantı icra edildi. Bu toplantıda biz bildiklerimizi söyledik. Yani sistemden kaynaklanan sorunlar var. Eğer not almışlarsa ilgili yerlere götürürler, sistemin düzelmesi noktasında gerekli tedbirleri, önlemleri alırlar. Bizim kendi lokal anlamında kendi bölgemizle, yerel anlamda neler yapabiliriz, bunun değerlendirilmesini yapmamız lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenci servis şoförlerinin uyması gereken kuralların yanı sıra önemli sorumluluklarının bulunduğunu belirten Başkan Gürkan, “Servise binen herkesin güvenliğinden siz sorumlusunuz. Belki çocuklar, gençler, gençliğin verdiği heyecanla farklı hareketlerle de belirler. Servis şoförlerimiz genç ise zihinlerinde farklı çağrışımlarda yaratabilirler. Ama onların da bizim evladımızın olduğunu, onlara gerekli nasihat yapmak gibi sorumluluğumuzun olduğunu da bilincinde olmamız lazım. Hepinize bu seminerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Seminere, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, ilgili kurum yetkilileri ve öğrenci servis şoförleri katıldı.