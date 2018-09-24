Battalgazi Belediyesi'nden Turgut Özal Üniversitesi'ne destek

Dr. Aysun Bay Karabulut ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tacan Kışlası iken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri sonucu Milli Savunma Bakanlığı tarafından İnönü Üniversitesi'ne devri sağlanan ve son olarak Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulduğu yerleşke, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Dr. Aysun bay Karabulut ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamada bulundu.

Gürkan, Malatya'nın Selçuklular döneminde iki medresesi olan ve aynı zamanda şehzadeler şehri olan bir il olduğunu belirterek, “Buranın tarihi geçmişine baktığımızda özellikle Malatya Selçuklular döneminde iki üniversite ile eğitim merkezi ve şehzadeler şehriydi. O dönemde burada iki üniversite vardı. Şahabiyye-i Kübra Medresesi ve Şahabiyye-i Şura Medresesi olmak üzere iki medrese bulunmaktaydı. Bugünde artık yeni bir üniversite unvanıyla, Turgut Özal Üniversitesi unvanıyla yeni bir üniversitemiz oldu. Arzuladığımız, hayal ettiğimiz Şahabiyye-i Şura Medresesi tabiri caizse Turgut Özal Üniversitesi de burada ihya edildi. Aysun Karabulut hocamız, bu konuda çalışmasıyla, gayretiyle buranın ismini de Turgut Özal'a yaraşır, yakışır bir şekilde eğitim ve öğretim açısından bilim ve teknik açısından, Üniversite'nin Uluslararası misyonu açısından önemli hizmetler gerçekleştireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, Battalgazi Belediyesi tarafından kampus alanında büyük bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Gürkan'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Rektör Karabulut, “Burası bir şehir üniversite olma misyonuyla yola çıkıp, aynı zamanda Türkiye ve Dünya'da Allah nasip ederse inşallah sıralı, sıralamada öncü olması için çalışacağız. Battalgazi yöresinin kendine özgü çok ayrı bir takım tarımın gelişmesi anlamında üstünlükleri var. Diğer taraftan şehrimizin güzelliği var, Malatya'mızın öz kaynakları çok güzel. İnşallah Allah nasip ederse bizim de yapmış olduğumuz Geleneksel Tamamlayıcı Tıp alanında çalışmalarımız var. Gerek içme sularımız, gerek eğitim ve araştırma boyutunda yapılacak desteklerle güzel çalışmalara imza atmak üzerede projelerimizi hazırlayıp, bunlarla ilgili de görüşmelere de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.