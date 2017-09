Battalgazi Belediyesine destek sözü

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, ilk olarak kazı çalışmalarının devam ettiği Arslantepe Höyüğü’nde incelemelerde bulundu. Kurt, Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane’den kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, daha sonra devri Battalgazi Belediyesi’ne sağlanan ve restorasyon çalışmaları devam eden Askerlik Şubesinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Genel Müdürümüzün Malatya’ya gösterdiği hassasiyetin en güzel göstergesi burada olmasıdır. Genel Müdürümüz özellikle Genel Müdürlüğe geçtikten sonra Malatya’daki tescilli kültürel varlıklarımızın ayağa kaldırılması noktasında hakikaten büyük bir ivme kazanıldı. Şu anda önünde bulunduğumuz Askerlik Şubesi’nin tescili daha önce yapılmış, bize devrinden hemen sonra da gerek restorasyon, gerek resüsitasyon ve rölöveler çıkarılıp bunlar ilgili koruma kurulunda geçirildikten sonra ihaleleri gerçekleştirilmiş ve ihale süreci bittikten sonrada hemen restorasyon işlemine başlanılmıştır. Bu anlamda ki bu süreçlerin her aşamasında ve her kademesinde Genel Müdürümüzü hep yanımızda gördük. Özelikle koruma kurulundaki restorasyon işlemlerinin hızlı bir şekilde geçmesi ve ihaleye açılıp restorasyon işlemine başlaması noktasında göstermiş olduğu gayret ve çabalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ve Malatya halkı adına, Battalgazi halkı adına da şükranlarımı sunuyorum. Sadece bu prosedürlerin aşılmasıyla kalmamış, aynı zamanda buranın teftişi ile ilgili gerekli ödeneği ve proje ile ilgili gerekli ödenekleri aktararak bu tescilli yapının Malatya’mıza Kent Müzesi olarak kazandırılması noktasında hakikaten yoğun bir çaba gösteriyor. Bugün kendileri ile birlikte Aslantepe Höyüğünü, Marcella hanımın nezaretinde, mihmandarlığında gezdik. Ora ile ilgili çalışmaların ne şekilde yapılacağını, özellikle misafir ağırlama ve rehberlik ve onların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yer konusundaki çalışmaları bizzat yerinde görüp incelediler. Kendileri bizi çok iyi anlayan, aynı zamanda masanın her bir tarafında çalışmış bir müdürümüzdür” dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise, Arslantepenin ve Askerlik Şubesinin önemine dikkat çekerek, “Arslantepe ile ilgili projelerimiz şu anda hazırlanıyor. Ve kuruldan geçmesinden sonra da uygulamaya geçeceğiz. Orada önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak. İkincisi Askerlik Şubesi Abdulhamit Han dönemi yapılarından. Malatya’mız için Türkiye’miz için önemli bir eser. Bulunmuş olduğu konumda çok güzel. Daha önce buraya geldik. Bu eser Malatya’ya müze olarak kazandırılacak. Bizde Bakanlık olarak, Genel Müdürlük olarak, hem restorasyon, hem proje, hem de teşhir tanzim için ödenek aktaracağız. Şimdiden çok güzel bir müze olacağını görüyoruz. Bundan sonra diğer önemli yapılarla ilgili çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Her zaman Malatya’nın hizmetinde olacağız. Şimdiden bu Kent Müzesinin Malatya’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, son olarak restorasyon çalışmaları bitmek üzere olan tarihi Tahtalı Hamam’da incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kurt, burada yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir restorasyon yapılmış. Buranında tekrar müze olacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bizde Bakanlık olarak gerekli katkıyı sağlayacağız. Malatyamıza yeni bir Hamam Müze konseptiyle bir müzenin de kazandırılacağını görüyoruz. Böylece taşınmaz kültür varlıklarının Malatya’da bir bir ayağa kaldırılmasında çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyoruz” diye konuştu.