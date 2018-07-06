Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:25

Battalgazi Belediyesinin çalışmaları destek görüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile oda yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesinin çalışmaları destek görüyor

06 Temmuz 2018 17:25


Ziyarette ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile değerli yönetim kurulu üyelerini burada görmekten, ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi. Sadıkoğlu ve ekibinin halkın, sanayicinin ve ticaret erbabının büyük teveccühü ile göreve getirildiğini belirten Gürkan, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya’da ticaret ve sanayi ile uğraşan müteşebbislerimizin önünün açılması, bürokratik engellerin kaldırılması noktasında ve Malatya’yı bir yönüyle de sanayi şehri yapılması noktasında büyük gayret ve çaba gösterecektir” şeklinde konuştu.


Bugün itibariyle Malatya’da 3 ayrı organize sanayi bölgesinin olduğunu ve bunun yanı sıra 2 adet de küçük sanayi sitesinin bulunduğunu belirten Gürkan, “İnşallah bunların sayıları ve içerikleri istihdam ve üretim anlamında artacaktır. Malatya’nın coğrafi potansiyelini de öne çıkaracaklarına inanıyorum. Bakanımızın da özellik bu teşvikli, öncelikli bölgeler içerisinde ilimizin alınması inşallah bu sanayi ve diğer alanlarda ki yatırımların teşvik edilmesi noktasında önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.


MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise, Battalgazi Belediyesinde başarılı hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek “Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hem kendilerini takdir ettiğimizi ve Malatya kamuoyu tarafından da benimsendiğini ifade etmek istiyoruz. Başkanımızın güzel hizmetlerinin Malatya’da ciddi anlamı ve değeri olduğunu biliyoruz. Başkanımızın, tüccarın ve sanayicinin yanında olan bir bakış açısıyla mücadele etmesini ve bu anlamdaki diyaloglarımızın ileri seviyelerde de Malatya’ya fayda getirebileceğini istişare etmek için buradayız. Her zaman istişarelerimize devam edeceğiz. Bizleri kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İstişare sonrası Başkan Gürkan ve TSO Başkanı Sadıkoğlu ile oda yönetimi, Battalgazi Belediye fuaye alanında bulunan ve Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin maketlerini gezdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç