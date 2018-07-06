Battalgazi Belediyesinin çalışmaları destek görüyor

Ziyarette ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile değerli yönetim kurulu üyelerini burada görmekten, ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi. Sadıkoğlu ve ekibinin halkın, sanayicinin ve ticaret erbabının büyük teveccühü ile göreve getirildiğini belirten Gürkan, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya’da ticaret ve sanayi ile uğraşan müteşebbislerimizin önünün açılması, bürokratik engellerin kaldırılması noktasında ve Malatya’yı bir yönüyle de sanayi şehri yapılması noktasında büyük gayret ve çaba gösterecektir” şeklinde konuştu.

Bugün itibariyle Malatya’da 3 ayrı organize sanayi bölgesinin olduğunu ve bunun yanı sıra 2 adet de küçük sanayi sitesinin bulunduğunu belirten Gürkan, “İnşallah bunların sayıları ve içerikleri istihdam ve üretim anlamında artacaktır. Malatya’nın coğrafi potansiyelini de öne çıkaracaklarına inanıyorum. Bakanımızın da özellik bu teşvikli, öncelikli bölgeler içerisinde ilimizin alınması inşallah bu sanayi ve diğer alanlarda ki yatırımların teşvik edilmesi noktasında önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise, Battalgazi Belediyesinde başarılı hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek “Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hem kendilerini takdir ettiğimizi ve Malatya kamuoyu tarafından da benimsendiğini ifade etmek istiyoruz. Başkanımızın güzel hizmetlerinin Malatya’da ciddi anlamı ve değeri olduğunu biliyoruz. Başkanımızın, tüccarın ve sanayicinin yanında olan bir bakış açısıyla mücadele etmesini ve bu anlamdaki diyaloglarımızın ileri seviyelerde de Malatya’ya fayda getirebileceğini istişare etmek için buradayız. Her zaman istişarelerimize devam edeceğiz. Bizleri kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstişare sonrası Başkan Gürkan ve TSO Başkanı Sadıkoğlu ile oda yönetimi, Battalgazi Belediye fuaye alanında bulunan ve Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin maketlerini gezdi.