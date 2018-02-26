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26 Şubat 2018 17:43

Battalgazi Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde son 3 ayda 56 kilometrelik asfalt öncesi temel malzeme serimi yapıldığı belirtildi.

Battalgazi Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları

26 Şubat 2018 17:43

Asfalt öncesi temel malzeme seriminin yapıldığı yolların ise sezonunun açılması ile birlikte asfaltlanacağı bildirildi.


Battalgazi Belediyesi’nin 2018 yılı yol yapım çalışmalarını sürüyor. Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı, Kapıkaya, Merdivenler, Hisartepe, Şişman, Hatunsuyu, Üzümlü, Beydağı, Yaygın, Bulgurlu, Yıldıztepe, Toygar, Hacı Yusuflar, Çamurlu, Yarımcahan, Sevildağ ve Karabağlar mahallelerinde 56 kilometrelik asfalt öncesi temel malzeme serimi gerçekleştirdi. 2018 yılı asfalt sezonuna hazırlanan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 3 ay içerisinde gerçekleştirdiği 56 kilometrelik asfalt öncesi temel malzeme serimini yaptığı yolları ise, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayacak. Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, mahallelerinde yeni imar yollarının açıldığını belirterek, bu yolların asfaltlanması için asfalt temel malzeme serimi yapıldığını söyledi.


“10 sokağımız asfalta hazır hale getiriliyor”


Muhtar Alışık, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Burası bahar aylarından itibaren programa alındı. Şu an asfaltlama çalışması öncesi alt yapı çalışması yapılıyor. Birçok asfaltlanmamış sokağımız mevcuttu. Şu an yeni imar yolları açılıyor. Asfalt öncesi çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu yıl bölgemizde yol ve asfalt sıkıntısı kalmayacak. Şu an yaklaşık 10 sokağımız asfalta hazır hale getiriliyor. Bu çalışmalar bitme aşamasında. Yeni açılan imar yollarımız var. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanıza teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.




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