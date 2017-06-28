Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanlığına Yaşar Karataş seçildi

Olağan Genel Kurul’da Kulüp Başkanlığına Yaşar Karataş seçildi.

Battalgazi Belediyespor’un Olağan Genel Kurulu, Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Kampusü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurula, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Abdulvahap Şerefhanlı, Battalgazi Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanlığını Kemal Deniz yaptı. Burada konuşan Deniz, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Şahin Uslu başkanlığındaki yönetime teşekkür etti.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunup oy birliği ile kabul edilmesinin ardından konuşan Battalgazi Belediyespor Kulübü eski Başkanı Şahin Uslu, bugüne kadar yönetim olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Burada biz Voleybol takımını kurduk. İlk yıl olmasına rağmen Malatya İkincisi olduk. Kupayı da geçenlerde Başkanımıza sunmuştuk. Basketbol, tekvando ve boks var, yani birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız gençlere hizmet etmek, kötü alışkanlıklarından alıkoymak ve sosyal faaliyet yürütmektir. Başkanlığı bıraksam da kulübe tekrar yardımcı olacağız, takipçisi olacağız ve Yaşar Başkana her konuda yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanlığı’na seçilen Yaşar Karataş ise, Şahin Uslu başkanlığındaki yönetime teşekkür ederek, bundan sonra kulübü daha iyi noktalara taşımak için daha özverili bir şekilde çalışacaklarını kaydederek, “Genel kurulumuzun Battalgazi sporumuza ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediyeler tabi kamu kurumları olması hasebiyle bir sosyal sorumluluk projesini de yürütmek zorunda. Bu proje kapsamında gerek amatör spora, gerekse sporcularımıza örnek olarak bir kulüp kazanması gerekiyor. Bundan sonra da inanıyorum ki amatör sporumuza ve Malatyamıza hayırlı hizmetler yapacaktır. Örnek hizmetler yapacaktır. Biz bunun gayreti ve çabası içinde olacağız. Dolayısıyla bizden önce görev yapmış Şahin Uslu Başkana ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Borçsuz harçsız bir kulüp bize teslim ediyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra tüm arkadaşlarımızla el birliği ile biz daha güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kongre sonrası Battalgazi belediyespor Kulüp Başkanlığına seçilen Yaşar Karataş, eski Başkan Şahin Uslu’ya teşekkür plaketi verdi.

Battalgazi Belediyespor Kulübü’nün Yaşar Karataş Başkanlığı’ndaki yeni yönetimi şu isimlerde oluştu: Zafer Kırçuval, Abdulvahap Şerefhanlı, Nevzat Aslan, Mustafa Sayın, Mehmet Ali Doğan, İsmet Sarıgül, Cumhur Şahaplıoğlu, Latif Okyay, Fuat Gözeneli, Süleyman Şahin, H. Ahmet Yener, Mustafa Gümüşboğa, Mahmut Cücemen, Adil Çulha, Mehmet Başer, Erkan Güleşe, Fahrettin Özkaya ve Ömer Akköse.