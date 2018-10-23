Battalgazi ilçesi sosyal yaşam merkezine kavuşuyor

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, “Sosyal Yaşam Merkezi'miz Türkiye'de en öndeki spor ve yaşam merkezlerinden bir tanesidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, “Bugün Sosyal Yaşam Merkezi'ni bizzat yerinde görüp incelemek ve yapılan çalışmaları hangi seviyede olduğunu görmek maksadıyla başkan yardımcısı arkadaşlarımızla bizzat buraya geldik. Sosyal ve Spor Yaşam Merkezi hakikaten büyüklük ve hacimlik anlamında, işlevlik ve kapsam anlamında. Türkiye'de en öndeki spor ve yaşam merkezlerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, 4 yüzme havuzunun yer alacağı Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde birçok spor dallarının icra edileceğini belirterek, “Sosyal Yaşam Merkezi'mizde 26 alanındaki spor dallarının yapılabileceği, aynı zamanda içinde 4 tane yüzme havuzu olan, küçüklü, büyüklü ve olimpik olmak üzere hizmet verecek. Diğer taraftan hamamları, saunaları, yaşam merkezleri, spor merkezleri, fitness salonları, güreş salonu, taekwondo, tenis, satranç aklımıza gelen tüm spor aktivitelerin icra edileceği bir merkez, yaklaşık 15 bin metre kapalı alanı olan büyük bir merkez. Ben bu sosyal ve sportif yaşam merkezinin Malatyamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.