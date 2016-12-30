Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti

Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel mirasları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı her geçer yıl artıyor. Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirasları 2016 yılı içerisinde 101 bin 294 kişi ziyaret etti.

Battalgazi ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması ile birlikte ilçeye yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşanıyor. Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Battalgazi ilçemizde tarihi ve kültürel mirasların ayağa kaldırılması ile birlikte ilçemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlenmiştir. Zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Battalgazi ilçesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. 2016 yılı içerisinde Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirası ziyaret eden turist sayısı 101 bin 294 kişi olarak kayıtlarımızda yer almaktadır. Battalgazi ilçesinde bulunan Hasan Basri Türbesini 2016 yılı içerisinde 15 bin 492 kişi ziyaret ederken, Battalgazi Belediyesi Turizm Ofisini 745 kişi, Otur Otobüsü ile tarihi ve kültürel mirası 3 bin 640 kişi ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını ise 78 bin 149 kişi ziyaret etmiştir. Tarihi Kentler Birliği tarafından Uygulama Ödülü’ne layık görülen Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni ise, açıldığı günden bu güne (son 4 ay içerisinde) 3 bin 268 kişi ziyaret etmiştir" ifadelerine yer verilerek, yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için her platformda Battalgazi ilçesini tanıtmak adına çalışmaların devam ettiği belirtildi.