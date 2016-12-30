Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:47

Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti

Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti

30 Aralık 2016 15:47

Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel mirasları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı her geçer yıl artıyor. Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirasları 2016 yılı içerisinde 101 bin 294 kişi ziyaret etti.
Battalgazi ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması ile birlikte ilçeye yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşanıyor. Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Battalgazi ilçemizde tarihi ve kültürel mirasların ayağa kaldırılması ile birlikte ilçemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlenmiştir. Zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Battalgazi ilçesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. 2016 yılı içerisinde Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirası ziyaret eden turist sayısı 101 bin 294 kişi olarak kayıtlarımızda yer almaktadır. Battalgazi ilçesinde bulunan Hasan Basri Türbesini 2016 yılı içerisinde 15 bin 492 kişi ziyaret ederken, Battalgazi Belediyesi Turizm Ofisini 745 kişi, Otur Otobüsü ile tarihi ve kültürel mirası 3 bin 640 kişi ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını ise 78 bin 149 kişi ziyaret etmiştir. Tarihi Kentler Birliği tarafından Uygulama Ödülü’ne layık görülen Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni ise, açıldığı günden bu güne (son 4 ay içerisinde) 3 bin 268 kişi ziyaret etmiştir" ifadelerine yer verilerek, yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için her platformda Battalgazi ilçesini tanıtmak adına çalışmaların devam ettiği belirtildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç