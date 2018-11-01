Battalgazi Meclisi olağan toplandı

Toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, ilk olarak İmar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddeleri arasında bulunan Sarıcıoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fidelya Sokağa, ‘Sarıcıoğlu Sokak' isminin verilmesinin yanı sıra, Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde açılmış olan isimsiz sokağa isim verilmesi, Dolamantepe, Yaygın, Hanımınçiftliği ve Orduzu, mahallesi sınırları içerisinde isimsiz olan ve birden fazla mahallede aynı isimde bulunan sokakların yeniden isimlendirilmesi gündem maddesi olarak görüşüldü. Gündem maddeleri yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer gündem maddesi olarak Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Cankoç villalarının bulunduğu bölgenin Bulgurlu Mahallesi'nden ayrılıp, yeni bir mahalle olarak kurulması konusunu görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Arslantepe yönetim alan sınırı içerisinde koruma amaçlı imar planı yapılmasını gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak okul ve mabetlerin bakım ve onarımı için maddi destek sağlanması konusu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, aralık ayı olağan toplantısını ise, 5 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirecek.