Battalgazi Meclisinden Hisarcıklıoğlu’na Fahri Hemşehrilik Beratı

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesi konusunda karar alındı.

Battalgazi Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yaptı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda, daha sonra gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ilk olarak imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü. İmar ağırlıklı gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bir gündem maddesi de reddedildi. Toplantıda, daha önce İmar Komisyonu’na havale edilen Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Kısmet Sokağı isminin Şehit Jandarma Er Kadir Atabey Sokağı olarak değiştirilmesi konusu yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, daha önce İmar Komisyonu’na havale edilen Bulgurlu Mahallesi Çevobahçesi Sokağı ile Üzümlü Mahallesi yerleşik alan sınır tespitinin belirlenmesi konusunu görüştü. Yapılan görüşmenin ardından her iki gündem maddesi de oybirliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, İmar ile ilgili gündem maddelerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, kuru kayısı lisanslı depoculuğun kurulmasına, Malatya ve ilçelerine ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkılar sağlaması nedeniyle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e ise, Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alan Atatürk Anadolu Kız Lisesi’nin taşınarak yerine Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’ne modern, deprem yönetmeliğine uygun 24 derslikli okul binası ve kapalı spor salonu yapılmasına sağladığı destekten dolayı ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesi konusunu görüştü. Yapılan görüşmenin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Küçükhüseyinbey Mahallesi’nde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanında kalan bölgenin muhtarlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile Küçükhüseyinbey Muhtarlığı’na, Uçbağlar Mahallesi’nde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanında kalan bölgenin muhtarlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile Uçbağlar Mahallesi Muhtarlığı’na 5 yıl süreyle tahsis edilmesi konusu gündem maddesi olarak görüştü. Her iki gündem maddesi de oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını ise, 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.