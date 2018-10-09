Yapımı tamamlanan Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur'an Kursu hizmete açıldı.

Açılışa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Muslu, Osman Traşçı, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Buradaki Kur'an kursumuz bir çok insanımızın emeği ile yapılan, himayesi ile ayakta tutulan kıymetli bir yerimiz. Birçok vatandaşımızın alın teri var, katkısı var. Biz müminler olarak bizi farklı kılan en önemli özelliğimiz Allah ve ahiret inancımız. Biz her şeyin karşılığını ahretten bekleriz. Bu Kur'an kursumuz hem sadaka-i cariye ki biliyorsunuz öldükten sonra kesiliyor her şeyimiz. Ama işleyen bir şeyler var. İnsanların faydalandığı yerler, işte burası öyle bir yer. Peygamberimiz yine ilim diyor. İlminde öğretildiği ve kazanıldığı bir yer. Bütün ilimlerinin kaynağının yani Kur'anın öğretildiği yer” diyerek Kur'an kurslarının önemine dikkat çekti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, açılışı yapılan Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu Kur'an kursunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada okuyacak insanımızın güzel ahlaklı, ülkesine, devletine, milletine güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Burada Kur'an öğretilecek ve öğrenilecek. Buranın temelinin atılmasından bu zamana kadar sürede emeği geçen tüm hayırseverlerin bu hayrını Cenab-ı Allah kabul etsin. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak sadece bizim bölgemizde yapımı devam eden 28 tane cami var. Bu camilerin ibadete açılması için çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Hepsine de gücümüz ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizler yerel yönetimler olarak, Şehr-ül Emin olarak şehrimizi değerleriyle birlikte yönetmeyi amaçlıyoruz. Şehir değerleriyle yönetilirse o şehir faziletli, erdemli şehir olur inancına yürekten inanıyoruz. O yüzden bizim belediyecilik anlayışımızın en temel ilkelerinin başında katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bu anlayışın temelinde ise şehri şehrin değerleriyle birlikte yönetme olgusudur. Bizler sadece camilerimiz ve kuran kurslarımızı değil, okullarımız, hastanelerimiz, kadın sığınma evlerimiz, sosyal politikalar ile ilgili, üniversitelerimiz ile ilgili her kesime yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu. Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da, “Bu Kur'an kursumuzu daha önce müftümüzle birlikte iki defa ziyaret etmiştik. Geldiğimizde çocuklarımızı Kur'an ezberlerken bulmuştuk. Bundan ziyadesiyle mutlu olmuştum. Bir akşamda buradaki öğrenci kardeşlerimizle birlikte ve buranın yapılmasına katkı sunan derneğimizin üyeleri ile ve katkı sunan iş adamlarımızla birlikte yapmıştık. Kur'an hayatta insanlar tarafından hayat düsturu edilmesi gerekir. Yaşam tarzına uygulanması gerekir. Kur'an kurslarımız çocuklarımızın Kur'anı öğrenerek yaşama geçirmeleri ve etrafındaki insanlarında uygulamalarına vesile olmaları için bir ilim merkezi pozisyonlarındadır. Bu Kur'an kursunun yapılmasında emeği geçen çok küçük bir şeyle bile katkı sunan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise, “İki gündür Malatya'dayız. Güzel açılışlar ve cami temel atma törenlerinde bulunduk. Bugün burada açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz Kur'an kursumuzun Malatya'mıza, Battalgazi ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile Kaymakamız, Belediye Başkanımız, Müftülüğümüz ve emeği geçen hayır sahiplerimize, katkıda bulunan destek olan herkese şahsım ve başkanlığımız adına şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.