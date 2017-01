Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, vakıf olarak son bir yılda ihtiyaç sahiplerine yönelik toplamda 33 milyon TL’lik bir yardımda bulunduklarını söyledi.

2016 yılında yapılan yardımları değerlendiren Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak para yardımı, gıda yardımı ve kömür yardımı gibi birçok konuda yardımda bulunduklarını ifade ederek, yardıma muhtaç olan herkese kol kanat germeye çalıştıklarını kaydetti.

Vakıf olarak yardıma muhtaç vatandaşlara merkezi ve vakıf öz kaynaklı olarak yardımlar yaptıklarını belirten Fırat, “Merkezi ödemeler kapsamında, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, muhtaç asker ailesi yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, engelli aylığı yardımı, yaşlı aylığı ve muhtaç asker çocuğu aylığı gibi yardımlarda bulunduk. Bu kapsamda vatandaşlarımıza 26 milyon 102 bin 260 TL’lik bir yardımda bulunduk. Vakfın öz kaynakları kapsamında da; diğer aile yardımları, kömür yardımı, diğer barınma yardımları, tek seferlik yardımlar, sağlık katılım payı yardımı, vatandaşlarımızın eczanelerden almış olduğu ilaçların katılım payları yardımı ve sağlık yardımları gibi toplam da 4 milyon 162 bin 969 TL ayni, 2 milyon 995 bin 308 14 TL’lik de de nakdi yardımda bulunduk” diye konuştu.

Yabancı yardıma muhtaçlara yönelik olarak da yardımlara başladıklarını ifade eden Fırat,”Bu kapsamda da Suriyeli, Iraklı, Azerbaycanlı ve Kırgızistanlı yardıma muhtaç vatandaşların dosyalarını aldık ve şuan itibari ile de 900 ailenin başvurularını kabul ettik. Bu dosyalarımızı da sistem üzerinden, Kızılay’a bildireceğiz, Kızılay da bu ailelerimize kişi başına 100 TL olmak üzere her ay nakit yardımlar yapmaya başlayacak” dedi.

Yardıma muhtaç yabancı vatandaşların yardım alma konusunda sıkıntı yaşamaması için vakıf olarak her türlü tedbiri aldıklarını da dile getiren Fırat, “Yardıma muhtaç yabancı vatandaşlarımız sıkıtı yaşamasın diye iki tane gönüllü arkadaşımız burada bize tercümanlık yapıyor. Amacımız her yardıma muhtaç kardeşimize kol kanat germek. Ben bize gönüllü tercümanlık yapan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah yardımlarımız aynı şekilde devam edecektir” şeklide konuştu.

Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan yabancı vatandaşlar ise, yardımlardan dolayı Türk halkına ve Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına minnettar olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini ilettiler.