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07 Temmuz 2017 18:44

Battalgazi’de 7.7.2017’de 15 çiftin nikahı kıyıldı

Battalgazi ilçesinde dünya evine özel bir tarihte girmek isteyen çiftler, 7.

Battalgazi’de 7.7.2017’de 15 çiftin nikahı kıyıldı

07 Temmuz 2017 18:44

7.2017 tarihinde nikah masasına oturdu. Nikah masasına oturan 15 çift, kıyılan nikah sonrası mutluluğa ilk adımlarını attılar.


Battalgazi Belediyesi’ne müracaat eden 15 çift, özel tarih olan 7.7.2017’de nikah masasına oturarak, şahitler huzurunda attıkları imza ile hayatlarını birleştirdiler. Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftler, düzenlenen tören sonrası evlilik tarihine 7.7.2017 yazdırdılar. Kimi çiftler özel günlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimisi de 7.7.2017 tarihinin unutulmayacak olmasından dolayı nikahlarını bu özel günde kıydırmak istediklerini dile getirdiler.


Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi Nikah Memuru Birgül Parçikanlı, 7.7.2017 tarihinde nikah kıymak için Battalgazi ilçesinde 15 çiftin başvuruda bulunduğunu belirterek, “Bugüne özel yoğunluk var. Bugüne özel talepler oldu. Bizlerde hazırlığımızı yaptık. 7.7.2017 tarihi itibariyle 15 tane yapacağımız nikahlarımız var. Bu çiftlerimizin nikahları ilk oldu. Sabah 09.00 itibariyle nikahlarını kıydık. Nikahı kıyılan bütün çiftlere mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.




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