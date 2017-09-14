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14 Eylül 2017 16:55

Battalgazi’de asfalt çalışmaları

Battalgazi ilçesinde mahalle yollarının asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Battalgazi’de asfalt çalışmaları

14 Eylül 2017 16:55

Bu kapsamda ilçeye bağlı Kapıkaya Mahallesi de sıcak asfalta kavuştu.


Asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi, Kapıkaya Mahallesinin yollarını sıcak asfalt yapıyor. Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Kapıkaya Mahallesi, yapılan sıcak asfalt çalışması ile birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Kapıkaya Mahalle Muhtarı Mustafa Özel, mahalle sakinlerinin inanamadığı bir hizmetin yapıldığını belirterek, “Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Burası 2-3 güne kadar biter. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. Artık toz, toprak ve çamurdan vatandaşımız kurtuldu. Bundan daha iyi bir hizmet de olmaz artık. Önceki yolumuz bozuktu. Çamurdan geçilmiyordu. Selahattin Başkanımıza teşekkür ederiz. 40 hanemizin yolu yapılıyor. Yolun her iki tarafında bulunan mahallemizin yolları yapılacak. Mezramızın yolu yapılacak. Mahalle yollarımız tamamlandıktan sonra mezra yolumuzun yol yapım çalışmaları başlayacak. Yol çalışmalarından dolayı Başkanımızdan çok memnunuz, Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.




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