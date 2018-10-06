Battalgazi'de asfalt çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi Tekke Sokak'ta devam eden yeni kavşak, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tamamlandı. Sıcak asfalt seriminin tamamlanması ile birlikte Tekke Sokak modern bir görünüme kavuşurken, Hanımınçiftliği, Hacıyusuflar ve Pelitli mahallelerinde de asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kısa bir süre önce çalışmaları yerinde incelediği Selçuklu Mahallesi Tekke Sokak'ta çalışmalar tamamlandı. Kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmalarının yanı sıra Tekke Sokak'ta yapılan sıcak asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ise, Atatürk Kız Anadolu Lisesi bitişiğine mahalle sakinlerinin dinlenebilecekleri bir park alanı oluşturdu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Güllüoğlu, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Biz bu çalışmaları başından itibaren takip ediyoruz. Bu yapılan çalışmalar çok büyük bir emekle oldu. Bütün mahalle halkı çok memnun. Arkadaşlarda gece gündüz burada çalıştılar, çok emekleri var, çok memnun olduk. Burada tozdan topraktan geçilmiyordu. Bir yıldan beridir burada oturuyorum. Yapılan hizmetler çok güzel. Tekrar Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hanımınçiftliği Mahallesi'nin yanı sıra Hacıyusuflar ve Pelitli Mahallelerinde de asfalt çalışması yaptı. Hanımınçiftliği mahallesi sakinlerinden Mustafa Polat, yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Bu mahallede oturuyoruz. Yeni yapıldı. Bu hizmeti yapanlara ve hizmetin buraya gelmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetler şimdi güzel. Allah razı olsun belediyemizden. Selahattin Gürkan başkanımızdan da memnunuz. Hizmetler güzel. Artık hizmetler geldikten sonra mahalle olduğumuzu hissediyoruz. Tekrar hizmetleri için Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gül de, “Bu mahalle sakinlerindenim. Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu asfalt ve yol çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Tüm mahalle sakinleri olarak çalışmalardan oldukça memnunuz. Mahallemize yapılan çalışmalar ve mahallemizi ve sokağımızı asfaltla buluşturduğu için Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederiz” derken, Enes Polat ise, “Bende bu mahalle sakiniyim. Yıllardır toz toprağın içindeydik. Battalgazi Belediyesi'nin şu an yapmış olduğu çalışmalardan ziyadesiyle memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.