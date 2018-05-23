Battalgazi’de birlik ve beraberlik iftarı

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Battalgazi ilçemizdeki birlik ve beraberliğimizi vurgulamak adına Başkanımızın ev sahipliğinde iftar programında bir araya geldik. Temel amacımız ve hedefimiz, ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumun, çalışmanın karşılıklı diyalog ile güzel bir noktaya ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda kurum amirlerimiz, birbirleriyle diyaloglarını geliştirsin, birbirleriyle tanışsınlar diye bu yemek organizasyonunu gerçekleştirdik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, kurumlar arası diyaloğun önemine dikkat çekerek, “Bir arada olmak istedik. Herkes bir biri ile tanışsın diye böyle bir iftar programını sayın Kaymakamımız ile birlikte düşündük. Sağ olsun kendileri böyle bir iftar programı yapalım dedi. Bizde çok uygun olacağını söyledik ve bu vesileyle bir araya geldik” diye konuştu.

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha da, Başkan Gürkan’ın Battalgazi ilçesinin çehresini değiştiren bir başkan olduğunu belirterek, “Öncelikle ben, Başkanımızın güzel bir sözünü hatırlatarak başlamak istiyorum,’Asıl olan, var olanı sahiplenmektir’ Battalgazi Belediye başkanlığına geldikten sonra Selahattin Gürkan başkanımızın Malatya’ya ne kadar değer kattığını anlatmamıza gerek yok. Yıllardır bütün özveri ile hizmet eden bir başkanımız. O yüzden kesinlikle başkanımızın ön görülerine sahip çıkmamız gerekir” diye konuştu.