Battalgazi’de geleceğin hafızları yetişecek

Toplantıda konuşan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu müdürü Orhan Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesinin Battalgazi Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda uygulanacağını, projenin temel amacının hafızlık eğitimiyle birlikte akademik başarısı yüksek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan, öz güven sahibi, psikolojisi sağlam öğrenciler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Malatya’da ilk defa uygulanacak olan proje kapsamında Malatya geneli ilkokul 4. sınıfta okuyan erkek öğrenciler arasından seçme sınavı yapılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 72 öğrenci alınacak.

Yıl kaybı olmadan üç yıl içerisinde akademik eğitimle birlikte hafızlığın tamamlanmasının planlandığı proje sınavına başvuruların 31 Mayıs 2018’ e kadar devam edeceği, sınavın ise 9 Haziran 2018’de uygulanacağı öğrenildi.

Proje Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığının destekleriyle başta Ankara, Konya, Düzce, Kayseri olmak üzere şu anda çeşitli illerde yüzden fazla İmam Hatip Ortaokulunda başarıyla uygulanıyor. Programın temel amacı ise, hafızlık eğitimiyle birlikte akademik başarısı yüksek, sosyal ve sportif faaliyetlere katılan, öz güven sahibi, psikolojisi sağlam bir öğrenci yetiştirmek.