Battalgazi'de Kervansaray buluşmaları coşkusu sürüyor

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kervansaray Buluşmaları etkinlikleri kapsamında hafta sonu bir çok etkinlik düzenlendi.

Kervansaray Buluşmaları kapsamında bir etkinlik de İnönü Stadında yapıldı. Olimpik ve serbest daldaki sporcular kıyasıya yarıştılar. Yarışma kapsamında sporcuları izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yarışmaların verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Olimpik ve serbest daldaki okçular Kervansaray Buluşmaları kapsamında eski İnönü Stadyum'unda bir araya gelerek, kıyasıya yarıştılar. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yapılan etkinlik kapsamında ok atışları yaptı.

Kervansaray Buluşmalarının dolu dolu yaşandığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, “Kervansaray Buluşması her alanda her kesime ve her kesite hitap eden ve her kesitinde kendini bulduğu, ortak paydamız. Malatya'mız, tarihimiz, belleğimiz dediğimiz ve yaşadığımız yaşamın bütün değerlerini burada bulunduğunu ifade eden bir tezahürü görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de yaygınlaşan Oryantring ilk kez Battalgazi'de yapıldı

Kervansaray Buluşmaları kapsamında bu yıl ilk defa Oryantiring yarışması yapıldı. Sporcularla bir araya gelen Başkan Gürkan, Oryantiring'nin Malatya'da ilk defa Battalgazi'de Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapıldığını belirterek “Bizim Melita'dan Battalgazi'ye kültür-sanat-arkeoloji -tarih Kervansaray buluşmasını bütün toplumun kesitlerini kapsayacak şekilde icra edilmesi hedefindeyiz. Yani insanı esas alan insanın bütün değerlerini kapsayacak bir format içerinde etkinliklerimizi dizayn ediyoruz” dedi.

Fahri Kayahan anısına türkü dinletisi gerçekleştirildi

Kervansaray Buluşmaları kapsamında bir diğer etkinlik ise Şemsiye Sokak'ta gerçekleştirildi. Malatya Musiki Cemiyeti tarafından Fahri Kayahan anısına düzenlenen türkü dinletisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Malatya halkının Malatya'ya sahip çıktığını belirten Başkan Gürkan, “Bizim Malatya'nın değerlerine, hafızasına, kimliğine, belleğine, kültürüne ve tarihine sahip çıkma gibi bir sorumluluğumuz var. Fahri Kayahan anısına, onu anmak, onun eserlerini tekrar zinde tutmak hafızamızda tutmak, gelecek kuşaklarımıza Fahri Kayahan sevgisini ve Malatya değerlerinin ne kadar güzel ve mümtaz olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Fahri Kayahan Malatya'dan çıkmıştır, ama Türkiye'nin değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ona 'tanburun üstadı' demiştir. Dolayısıyla biz bu değerlerimizi sokaklarımızda meydanlarımızda, sahalarımızda, kültür merkezlerimizde, sosyal merkezlerimizde, Kervansaraylarımızda yollarda dolu dolu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Kernek Meydanında badminton ve voleybol gösterisi

Etkinliklerin bir diğer ayağında ise Badminton ve Voleybol etkinlikleri düzenlendi. Kernek Meydan'ında gerçekleşen etkinlikte Badminton sporcuları ve Voleybolcuların gösterisi büyük ilgi gördü. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte konuşan Badminton Antrenörü Nazım Denizhan, yaklaşık 70 sporcularının olduğunu ve Milli takımda 15 sporcularının bulunduğunu söyledi. Sporcuların Battalgazi Belediyesinin sporcuları olduğunu da dile getiren Denizhan, “Malatya'ya böyle güzel bir aktive yaptığı için, Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak'ta Malatya'da voleybolu en üst seviyeye taşımak için Battalgazi Belediyesi'nin desteklerinin olduğunu ifade ederek "60'a yakın kız sporcumuz bulunmaktadır. Ve ciddi bir şekilde çalışma yapıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Kervansaray Buluşmaları çerçevesinde sportif, sosyal ve kültür aktivitelerin yapıldığını kaydederek, "Bu aktivitelerle uğraşan çocuklarımız bir tarafta okuldaki eğitim öğretimini sürdürürken, diğer taraftan da sportif aktivitelerle hobilerini geliştiriyorlar. Bu konu sağlıklı bir toplum oluşturmak için önemlidir. Biz Kervansaray buluşmalarında toplumun tüm kesitlerinin yararlanacağı kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinin dolu dolu yaşandığı bir Kervansaray buluşmalarını icra ediyoruz” ifadelerine yer verdi.