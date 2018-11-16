Battalgazi'deki Sosyal Yaşam Merkezi ilkler arasında

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi'nin Türkiye'de sayılı merkezler arasında olduğunu söyledi.

Malatya'ya önemli hizmetler kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin vatandaşların hizmetine biran önce sunulması için çalışmaları yakından takip ediyor.

Battalgazi ilçesinde başta tarihi eserlerin ayağa kaldırılması olmak üzere önemli hizmetler kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da sosyal yaşamın kalitesini artıracak olan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları sık sık takip ederek, merkezin biran önce hizmete sunulması için yoğun gayret sarf ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, “Yaşam ve Spor Merkezinin inşaat aşamasının bizzat yerinde görüp, yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik. Tablo gördüğünüz gibi son aşamaya gelmiş. İç dizayndan sonra vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Gördüğünüz gibi burada erkekler kısmı olarak değerlendiriliyor. Burada bir küçük bir olimpik havuz, diğer tarafta da yine bir küçük birde olimpik havuz olmak üzere içerisinde fitness salonları, hamamları, saunaları, fin hamamları, alışveriş merkezleri, ayrıca kafeteryaların bulunduğu ve 26 spor dalında sportif aktivitelerin yürütüleceği hakikaten devasa bir tesis olmuş. Bu tesis Malatya'mıza, Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün bu tesisin büyüklüğünde Türkiye genelinde sayılı ve bu büyüklükte, bu kapasitede Sosyal ve Spor Yaşam Merkezleri mevcut. Bu konuda çalışma yürüten başta kendi ekibimiz olsun, ilgili müellif firma yetkililerin zamanında ve düzgün çalışma, kaliteli malzeme kullanma noktasındaki göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.