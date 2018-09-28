Bayanlar Dağ Bisikleti Yarışında birincilik kürsüsüne Zehra Kargın çıktı

Uluslararası Doğa Sporları Festivali kapsamında düzenlenen Bayanlar Dağ Bisikleti Yarışını Doğanşehir Belediyesi adına yarışan Zehra Kargın kazandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün ekipman konusunda destek olduğu Zehra Kargın ülke çapında düzenlenen birçok yarışmada Malatya'yı başarı ile temsil etti. Genç bisikletçi ödülünü Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık'tan aldı. Aldığı başarının ardından konuşan Zehra Kargın, “Akçadağ'da düzenlenen bu festivalde böyle bir ödül almam bana inanılmaz bir gurur vermiştir. Başta Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük olmak üzere, yetişmemede emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonlar şehirlerin ya da yapıldıkları yerlerin tanıtımına büyük katkı sunar. Aldığım başarıyı tüm Malatya halkına armağan ediyorum” diye konuştu.